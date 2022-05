Vera e propria regina del piccolo schermo, quanto guadagna Maria De Filippi al minuto? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra le conduttrici più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo nostrano, sono in molti a chiedersi quanto guadagna al minuto Maria De Filippi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Maria De Filippi è senz’ombra di dubbio tra le conduttrici più apprezzate e seguite del piccolo schermo italiano. Al timone di numerosi programmi di successo, come Uomini e Donne e C’è posta per te, è considerata la regina di Mediaset. Ormai da anni, d’altronde, i suoi programmi si rivelano essere un appuntamento fisso per milioni di telespettatori che non perdono l’occasione di dimostrare il loro affetto all’amata conduttrice.

In grado di regalare delle emozioni uniche, le sue trasmissioni sono sempre molto seguite, attirando l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio i suoi compensi. In particolare sono in molti a chiedersi quanto guadagna al minuto Maria De Filippi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Maria De Filippi, quanto guadagna al minuto: cifre da capogiro

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere per l’esattezza quanto guadagna Maria De Filippi. Diverse, comunque, sono le indiscrezioni in merito. In particolare, in base a quanto riportato da diversi esperti del settore, sembra che la nota conduttrice porti a casa circa 10 milioni di euro all’anno.

Entrando nei dettagli la regina del piccolo schermo italiano percepirebbe circa 0,32 centesimi di euro al secondo, ovvero circa 19 euro e 20 centesimi al minuto. Ne consegue, pertanto, che la conduttrice Maria De Filippi percepirebbe circa 1.152 euro in un’ora.

Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata. Non è dato sapere, infatti, quanto guadagni davvero Maria De Filippi. Data la sua lunga carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.