PostePay, una chiave del successo di Poste Italiane: ecco perché tutti la vogliono

PostePay è uno dei punti di forza di Poste Italiane. Diversificare è la chiave del successo dell’azienda che accontenta i suoi clienti sotto ogni punto di vista.

Il 2022 si sta rivelando un anno ricco di successi per Poste Italiane e PostePay è artefice di questa riuscita. Scopriamo perché.

L’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante ha comunicato che la strategia multicanale sta premiando l’azienda nel 2022. Un anno di successi con PostePay che ha portato il contributo più elevato in termini di fatturato e continua a macinare record. Il Gruppo, infatti, è il primo operatore in Italia per numero di carte emesse e per i volumi di transazioni digitali. Se gli italiani scelgono di affidarsi a PostePay e a Poste Italiane – non solo per le carte prepagate ma anche nel campo assicurativo e dei servizi finanziari – significa che il prodotto riserva loro dei vantaggi da conoscere.

PostePay, un successo di Poste Italiane

Descrivere PostePay attraverso le sue caratteristiche permetterà di capire il motivo per cui tanti italiani hanno scelto di attivare una carta prepagata con Poste Italiane. L’azienda descrive le carte come il futuro, il modo migliore per sostituire i contanti e acquistare online in sicurezza. Il cliente può scegliere tra diversi prodotti ognuno dalle caratteristiche diverse in modo tale da accontentare le esigenze di ogni utente. Anche i costi sono vari, si va da zero euro per iOStudio ai 12 euro di PostePay Evolution. Quest’ultima si rivela essere la carta preferita dagli italiani. E’ dotata di IBAN in modo tale da consentire l’accredito dello stipendio o della pensione e la disposizione di bonifici; è possibile domiciliare le utenze domestiche e pagare i bollettini; serve, infine, per effettuare acquisti contactless oppure telematici.

Altre chiavi del trionfo dell’azienda

Oltre alle carte prepagate, Matteo del Fante ha indicato come chiavi del successo dell’azienda i servizi finanziari e assicurativi, i pagamenti, l’invio di pacchi e spedizioni e il mobile. Partiamo proprio dalla telefonia citando una delle offerte di Poste Italiane attive in questo mese di maggio. Parliamo di Creami Wow 30Gb attivabile al costo di 4,99 euro. Include minuti illimitati, sms illimitati, 30 Gb di internet 4 G, il servizio “Ti cerco” e “Richiama ora”.

Passando agli investimenti ricordiamo i Buoni Fruttiferi Postali, uno strumento che soddisfa le esigenze di tutela e crescita dei soldi dei piccoli risparmiatori. Tanti pensionati scelgono, poi, il Libretto Postale per depositare i risparmi e ottenere interessi interessanti. Tra i prodotti da approfondire citiamo i Libretti Smart, Premium e Supersmart. Concludiamo con il campo delle assicurazioni e l’offerta RC Auto che tutela tutta la famiglia e propone due mesi gratuiti per i titolari di un conto BancoPosta, conto corrente che è tra i migliori sul mercato.