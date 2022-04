Quando sono previsti i pagamenti delle pensioni per il mese di maggio 2022? Scopriamo il calendario completo con le date delle Poste e degli istituti di credito.

Le diverse modalità di ritiro dell’assegno pensionistico comportano date di pagamento differenti. Vediamo quali saranno nel mese di maggio 2022.

Ogni mese i pensionati attendono l’erogazione dell’assegno pensionistico. Dal 1° aprile 2022, dopo la fine dello stato di emergenza, le modalità di pagamento sono tornate quelle “tradizionali”, pre-Covid. Niente più anticipo, dunque, negli ultimi giorni del mese precedente ma versamenti regolari a partire dal giorno 1 del mese in corso. Rimane, però, la diversificazione delle erogazioni in base all’iniziale del cognome del pensionato per evitare assembramenti. Detto questo, rimane un’ultima considerazione. Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cade di domenica. Di conseguenza, i pagamenti slitteranno al 2 maggio.

Pagamenti delle pensioni maggio 2022

Nel mese di maggio 2022 le pensioni cominceranno ad essere corrisposte dal giorno 2 dato che il 1° maggio cade di domenica. Tutti i pensionati che ricevono l’accredito sul conto corrente bancario potranno verificare il versamento il 2 maggio. La stessa data dovrà essere segnata sul calendario dai pensionati che ogni mese si recano alle Poste per ritirare la somma spettante. Nessuna fila o attesa, invece, per chi ha optato per l’accredito automatico della pensione su un conto corrente BancoPosta. L’azienda italiane erogherà l’importo a tutti questi pensionati il giorno 2. Stesso discorso per i cittadini che hanno attivato la canalizzazione su Libretto Postale oppure sulla carta PostePay Evolution.

Ritorniamo un momento sui pensionati che ritirano i soldi in contanti presso un Ufficio Postale. E’ vero che la data del 2 maggio dovrà essere segnata sul calendario ma per indicare il giorno di inizio dei pagamenti. Come accennato, vige ancora la turnazione alfabetica e, di conseguenza, non tutti potranno ottenere l’erogazione del denaro il primo lunedì di maggio.

Le date per i pagamenti in contanti presso Poste Italiane

Lo scaglionamento dei pagamenti delle pensioni si è reso necessario nel periodo massimo dell’epidemia da Covid 19. Evitare assembramenti davanti agli Uffici Postali è stato un obiettivo primario durante il picco dei contagi ma il sistema continua ad essere utilizzato sebbene lo stato di emergenza sia terminato lo scorso 31 marzo. Niente più Green Pass rafforzato, niente più anticipo ma la turnazione alfabetica è rimasta in vigore.

Da qui le date da conoscere per sapere quando ritirare la pensione. Il 2 maggio sarà il giorno dei pagamenti per tutti i pensionati il cui cognome inizia con la lettera A o B. Il 3 maggio sarà la volta di chi ha un cognome con una lettera dalla C alla D; il 4 maggio dalla E alla K; il 5 maggio dalla L alla O; il 6 maggio dalla P alla R e, infine, il 7 maggio dalla S alla Z. Il giorno 7, cadendo di sabato, si potrà ritirare l’assegno pensionistico unicamente di mattina.