L’uovo di Pasqua Deluxe Lidl sta facendo impazzire i consumatori per l’ottimo gusto e la convenienza nel prezzo. Il prodotto è realmente di qualità?

Fidarsi o non fidarsi di ciò che i consumatori affermano sui social? L’uovo di Pasqua venduto presso il discount Lidl affianca sul serio qualità e convenienza? Per rispondere occorre scoprire gli ingredienti utilizzati.

Mancano undici giorni a Pasqua e tante persone sono già entrate nel clima della festività. Le case iniziano ad essere addobbate con ovetti pasquali, fiori, farfalle e tanti colori pastello ad esprimere l’arrivo della primavera e della Festa che quest’anno cadrà il 17 aprile. Un simbolo immancabile della tradizione è l’Uovo di Pasqua, un delizioso uovo di cioccolato al latte, fondente o bianco con dentro una sorpresa. I bambini non vedono l’ora di scartare l’uovo per scoprire il regalo mentre gli adulti sono più interessati al cioccolato da gustare. Le scelte sul mercato sono numerose. Gli scaffali dei supermercati si riempiono di uova colorate di diverse marche, alcune note e rinomate, altre artigianali dal costo più oneroso. La ricerca della convenienza non viene messa da parte ma non per questo si vuole rinunciare alla qualità. Un compromesso che soddisfa tutti i consumatori sembrerebbe essere l’uovo Deluxe di Lidl.

Uova di Pasqua Deluxe Lidl, la qualità vale l’acquisto?

Le uova della linea Deluxe di Lidl stanno andando a ruba. Sui social si è sparsa la voce di un’ottima combinazione tra gusto e convenienze e di conseguenza, messe da parte le proposte di Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini o Benedetta Rossi, tanti consumatori stanno optando per le uova Lidl al costo di 7,99 euro. Ne esistono svariate versioni, le più amate sono quelle con le nocciole e con cioccolato bianco e pistacchi (introvabili in molti negozi) ma è bene conoscere quali sono gli ingredienti utilizzati.

Nell’etichetta dell’uovo di cioccolato al latte con il 40% di nocciole si legge la presenza di cacao per una percentuale minima del 31%, di cioccolato al latte 60% con zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, lecitina di soia (emulsionante), aroma natura di vaniglia. Si legge, poi, la certificazione Rainforest Alliance, una ONG che certifica la soddisfazione del prodotto di requisiti standard di sostenibilità ambientale e sociale. La qualità, dunque, è indiscutibile pur trattandosi di un prodotto commerciale dal costo contenuto rispetto ad altri marchi.

Produzione e valori nutrizionali

Le uova della linea Deluxe di Lidl sono prodotte da La Suissa, un’industria dolciaria del Piemonte che utilizza ingredienti del territorio e custodisce antiche ricette della tradizione. E’ facile ipotizzare, dunque, come anche le nocciole utilizzate dovrebbero essere piemontesi.

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, che è possibile leggere sull’etichetta, le uova risultano avere – al pari di ogni altro uovo di Pasqua – un alto contenuto calorico, grassi e zuccheri. Se così non fosse probabilmente il consumatore le snobberebbe! Concludiamo ricordando un dettaglio molto importante. Per ogni uovo acquistato della linea Deluxe, Lidl donerà 1 euro all’associazione L’Albero della Vita che si occupa di bambini e famiglie in difficoltà.