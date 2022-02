Quanto costano le uova di Pasqua di Elettra Lamborghini? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Importanti novità per Pasqua 2022, arrivano infatti le uova di Pasqua di Elettra Lamborghini, disponibili in due diversi formati.

Classe 1994, Elettra Miura Lamborghini è, come risaputo, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica omonima. Nota per aver preso parte a diverse trasmissioni televisive, è riuscita ad affermarsi anche nel mondo musicale. Se tutto questo non bastasse, Elettra Lamborghini è molto seguita anche sui social, dove in effetti vanta moltissimi follower.

Ebbene, proprio attraverso il suo account Instagram, l’artista ha di recente reso noto che quest’anno è possibile acquistare le uova di Pasqua di Elettra Lamborghini. Una notizia che non è passata di certo inosservata, con molti che si chiedono “quanto costano?“. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Uova di Pasqua di Elettra Lamborghini, quanto costano? Ecco tutto quello che c’è da sapere

La nota cantante ed influencer ha di recente lanciato l’uovo di Pasqua di Elettra Lamborghini 2022. Frutto della collaborazione con WalCor, la famosa azienda dolciaria specializzata in dolci di cioccolato, si tratta indubbiamente di una grandissima novità, particolarmente gradita dai fan dell’artista.

Coinvolta nell’ideazione e nella scelta delle grafiche, non passa inosservata l’immagine della cantante ritratta in versione cartoon proprio sulla confezione dell’uovo di Pasqua. Dal look colorato e maculato, sono in molti a non vedere l’ora di scoprire quali sorprese sono contenute all’interno.

A rendere nota la notizia è stata la stessa Elettra Lamborghini che tramite social ha condiviso delle foto proprio con le uova di Pasqua. A corredo la seguente didascalia: “Quest’anno le uova le porto io!! Letteralmente!! Ebbene siii sorpresaaa li troverete presto online e nei maggiori supermercati“.

Ma quanto costano? Disponibili in due formati, ovvero da 150 grammi e 280 grammi, interesserà sapere che in base a quanto si evince dall’account Instagram Quanto Spende, il costo per l’uovo di Pasqua di Elettra Lamborghini dal formato di 280 grammi è pari a 19.99 euro.

Ma non solo, su Amazon sono già in vendita con un prezzo pari a 16,47 euro per il formato da 150 grammi. Una buona notizia, quindi, per i fan della cantante che potranno festeggiare Pasqua 2022 con le uova di cioccolato targate Elettra Lamborghini.