Cantante, giovane ereditiera e volto noto sia del piccolo schermo che sui social, ecco quanto guadagna Elettra Lamborghini. Si tratta di cifre da capogiro.

Giovane ereditiera, nota per aver preso parte a vari show televisivi, Elettra Lamborghini è riuscita ad affermarsi nel corso degli ultimi anni anche nel mondo della musica. Particolarmente seguita suo social, dove vanta tantissimi follower, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Elettra Lamborghini: chi è, altezza, carriera

Nome: Elettra Miura Lamborghini

Altezza: 165 cm

Peso: 57 kg

Data di nascita: 17 maggio 1994

Luogo di nascita: Bologna

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Miura Lamborghini è alta 165 cm, pesa 57 kg ed è del segno zodiacale del toro. Nota per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota casa automobilistica omonima, Elettra Miura Lamborghini è senz’ombra di dubbio uno dei volti più apprezzati e seguiti del mondo dello spettacolo nostrano, e non solo.

Figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, il suo secondo nome, Miura, si rivela essere un omaggio al famoso modello di Lamborghini prodotto nel corso degli anni ’60. Giovane ereditiera della famiglia Lamborghini, però, sembra che la ragazza classe 1994 non abbia intenzione di occuparsi degli affari aziendali, preferendo seguire la propria strada nel mondo dello spettacolo e in particolare della musica.

Oltre ad essere famosa per il suo cognome, Elettra Lamborghini si è fatta conoscere e amare dal pubblico a casa grazie alla partecipazione ad alcuni reality televisivi. In particolare ha preso parte al Grande Fratello Vip spagnolo, all’Isola dei famosi come opinionista ma anche ad altri programmi, quali Super Shore e Riccanza, facendosi conoscere per la sua personalità forte e determinata. Ma non solo, Elettra Lamborghini ha sempre nutrito una grande passione per il mondo della musica, tanto da riuscire a diventare, nel corso degli ultimi anni, una delle cantanti più seguite.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Pem Pem” che le ha permesso di riscuotere in poco tempo un enorme successo, tanto da portarla a ricoprire l’anno seguente il ruolo di coach a The Voice of Italy. Sempre nel 2019 l’abbiamo vista su Mtv con il programma Elettra – Twerking Queen. Nel 2020, inoltre, ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo dove si è esibita con il suo brano Musica (E il resto scompare). Una carriera senz’ombra di dubbio ricca di successi, quella della giovane ereditiera, che di recente l’abbiamo vista in qualità di ospite del programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Ma non solo, la Lamborghini torna sul piccolo schermo nel 2021 in veste di opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi.

Elettra Lamborghini: vita privata, marito

Figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, Elettra Lamborghini ha quattro fratelli, ovvero Ferruccio Jr., Ginevra e le gemelle Lucrezia e Flaminia. Sentimentalmente legata al noto disc jockey e produttore discografico olandese Afrojack, i due sono convolati a nozze il 26 settembre 2020, con una cerimonia da favola che si è svolta sul lago di Como. Per organizzare l’evento si è fatta aiutare dal noto wedding planner Enzo Miccio.

Ma non solo, ha oltre 30 cani, 4 chihuahua e 5 cavalli, che va a trovare ogni settimana nel suo maneggio. A tal proposito, in un’intervista rilascia a Novella 2000 ha rivelato aver assunto della “servitù” che “serve per accudirli. C’è una persona ogni due cani“. Ma non solo, ha anche diversi tatuaggi e piercing, tra cui alcuni anche di diamanti.

Elettra Lamborghini: quanto guadagna e patrimonio