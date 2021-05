Figlia del noto attore, regista e sceneggiatore italiano Francesco Nuti, ecco quanto guadagna Ginevra Nuti, tutrice legale dell’artista.

Attore, regista e sceneggiatore italiano, Francesco Nuti è uno degli artisti più noti e apprezzati del mondo del cinema nostrano. Artefice di pellicole di grande successo, è stato sentimentalmente legato all’attrice Annamaria Malipiero. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Ginevra. Proprio quest’ultima, all’età di 18 anni, è diventata tutrice del padre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Ginevra Nuti: chi è, carriera

Nome: Ginevra Nuti

Data di nascita: 1999

Nata nel 1999, Ginevra Nuti è la figlia di Annamaria Malipiero e Francesco Nuti. Nel 2006 il noto attore e regista ha subito un brutto incidente domestico. A causa di una rovinosa caduta dalle scale della sua casa, ha riscontrato un ematoma cranico ed è entrato in coma, rimanendovi per quasi tre mesi. In seguito a quel terribile incidente, l’attore è rimasto quasi immobilizzato ed ha anche perso la capacità di parlare.

Nel luglio del 2017 la figlia Ginevra Nuti, appena maggiorenne, ha quindi deciso di diventare tutrice legale del padre. A tal proposito la stessa Ginevra, in un’intervista di qualche anno fa ha dichiarato: “Adesso che sono maggiorenne ho chiesto di essere l’unica tutrice di mio padre, perché penso che nessuno meglio di me possa prendersi cura di lui“.

Appassionata di musica, a tal proposito, in un’intervista al Corriere della Sera, la stessa Ginevra Nuti aveva rivelato: “Il canto è una passione che cerco di portare avanti accanto agli studi di Medicina: una porta che spero di aprire a sorpresa. Delle canzoni che interpretava mio padre eseguo spesso Sarà per te. Ma mi piacciono molto anche Primo ottobre e Se l’hai vista camminare“.

Qualche tempo fa, nel corso di una puntata di “Maledetti amici miei”, assieme col regista Giovanni Veronesi, grande amico del padre hanno intonato il brano Puppe a pera. Al momento, inoltre, sembra che la ragazza stia proseguendo con i suoi studi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2021, inoltre, è ospite della puntata del 16 maggio di Domenica In, per un omaggio all’attore e regista Francesco Nuti che il 17 maggio compirà gli anni.

Ginevra Nuti: vita privata, fidanzato

Come già detto, Ginevra Nuti è la figlia di Francesco Nuti e Annamaria Malipiero. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa davvero ben poco. Condivide spesso scatti sui social e, stando anche a quanto riportato da Bigodino, sarebbe sentimentalmente legata a Gaetano Maria Gelso.

Ginevra Nuti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Ginevra Nuti, figlia di Francesco Nuti. Studentessa presso la facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma, è anche la tutrice legale del padre.

Ospite nello studio di Vieni da me, qualche tempo fa la stessa Ginevra Nuti ha spiegato: “Sono diventata la tutrice di mio padre. Da quando ho compiuto 18 anni, sono sua figlia e credo sia importante che, per me e mio padre, debba avere questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto“.

A proposito di patrimonio, non sono disponibili informazioni nemmeno per quanto riguarda quello del padre Francesco Nuti. Lo stesso artista, in un’intervista del 1994, così come si evince da Repubblica, aveva affermato: “Non sono mai stato sicuro di me. Chi è arrogante e prepotente dimostra la sua debolezza. Ho totalizzato 98 miliardi in dieci film, e la vera prova della simpatia è legata al talento: dieci anni sono lunghi“.

Ginevra Nuti: Instagram

Particolarmente seguita su Instagram, Ginevra Nuti condivide spesso scatti e video della sua quotidianità con i suoi follower.