Tra gli attori, registi e sceneggiatori più amati del cinema italiano, ecco quanto guadagna Francesco Nuti.

Attore, regista e sceneggiatore italiano, Francesco Nuti è uno degli artisti più noti e apprezzati del mondo del cinema nostrano. Artefice di pellicole di grande successo, entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto ha guadagnato con i suoi film.

Francesco Nuti: chi è, carriera

Nome: Francesco Nuti

Data di nascita: 17 maggio 1955

Luogo di nascita: Firenze

Nato a Firenze il 17 maggio 1955, Francesco Nuti è del segno zodiacale del Toro. Inizia a muovere i primi passi come attore quando era ancora studente, proseguendo anche dopo essere stato assunto come operaio in un’impresa tessile di Prato. In seguito entra a far parte del trio cabarettistico dei Giancattivi, gruppo già composto da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci. Il trio partecipa a varie trasmissioni di grandi successo, fino ad arrivare all’esordio al cinema nel 1981, con il film Ad ovest di Paperino. L’anno seguente Nuti abbandona il trio e veste i panni di sceneggiatore e interprete protagonista per alcuni film diretti da Maurizio Ponzi.

Riesce così ad ottenere vari riconoscimenti, tra cui tre David di Donatello e il Nastro d’Argento. Oltre alla carriera d’attore, Francesco Nuti intraprende anche la carriera di regista. Il suo esordio in tale ruolo avviene nel 1985 con Casablanca. Tra la seconda metà degli ’80 e l’inizio degli anni ’90, quindi, realizza altre pellicole di successo. Tra queste si annoverano: Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski di padre polacco, Willy Signori e vengo da lontano e Donne con le gonne. Ma non solo, nel 1988 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Sarà per te.

Nel 1994 realizza OcchioPinocchio, che non incontra, però, i consensi del pubblico e della critica. Non riesce a ripetere i fasti degli anni precedenti, con l’attore e artista che comincia a soffrire di depressione. Nel 2005 è protagonista del film Concorso di colpa, in cui veste i panni dell’ispettore Francesco De Bernardi. Questo è il suo ultimo film. Nel 2006 Nuti subisce brutto incidente domestico. A causa di una rovinosa caduta dalle scale della sua casa, riscontra un ematoma cranico ed entra in coma, rimanendovi per quasi tre mesi. In seguito a questo terribile incidente, l’attore è rimasto quasi immobilizzato ed ha anche perso la capacità di parlare.

Nel 2016 è stato nuovamente portato d’urgenza in ospedale, a causa di un’altra caduta. Nel luglio del 2017 la figlia Ginevra Nuti, appena maggiorenne, diventa tutrice legale del padre. A tal proposito la stessa Ginevra Nuti, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Francesco è e sarà sempre il mio papà anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare ed è giusto che mi occupi di lui“. Il 7 dicembre 2019 Nuti ha ricevuto il Premio Internazionale Vincenzo Crocitti 2019 “Alla Carriera”, ritirato dalla figlia Ginevra.

Francesco Nuti: vita privata, ex moglie, figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Nuti è stato sentimentalmente legato all’attrice Annamaria Malipiero. Dalla loro storia d’amore è nata, nel 1999, la figlia Ginevra. Proprio Ginevra, all’età di 18 anni, è diventata tutrice del padre. A tal proposito, ospite della trasmissione Vieni da me, qualche tempo fa ha raccontato: “Sono diventata la tutrice di mio padre da quando ho compiuto 18 anni. Sono sua figlia e credo sia importante che io abbia questo incarico. E prendermi cura di mio padre anche in questo aspetto“.

Francesco Nuti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Francesco Nuti. Lo stesso artista, in un’intervista del 1994, così come si evince da Repubblica, aveva dichiarato: “Non sono mai stato sicuro di me. Chi è arrogante e prepotente dimostra la sua debolezza. Ho totalizzato 98 miliardi in dieci film, e la vera prova della simpatia è legata al talento: dieci anni sono lunghi“.

Francesco Nuti: Instagram

Francesco Nuti non ha un profilo Instagram, anche se ogni tanto la figlia pubblica qualche vecchio scatto con il padre sul proprio account personale.