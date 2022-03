Multa per chi non invia questo documento, bonus bollette per combattere i rincari e agevolazioni auto per titolari Legge 104: ecco tutti i temi caldi della settimana.

Attenzione, sanzioni fino a 50 mila euro per chi non provvede ad inviare questo documento all’Agenzia delle Entrate entro la metà del mese in corso.

Ma non solo, occhio al bonus bollette. Quest’ultimo è stato messo a disposizione dal Governo per contrastare i rincari di luce e gas, con l’obiettivo di riuscire a sfruttare nel migliore dei modi le energie rinnovabili.

Tra i temi caldi della settimana, inoltre, vi segnaliamo le agevolazioni della Legge 104 per quanto riguarda l’auto usata dal disabile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e soprattutto cosa sta succedendo.

Agenzia delle Entrate, multa per chi non invia la Certificazione Unica entro il 16 marzo

Occhio alle scadenze, chi si dimentica di inviare questo documento all’Agenzia delle Entrate entro la metà del mese in corso rischia di incorrere in una pesante sanzione da 100 euro fino ad un importo massimo pari a 50 mila euro. Ma di cosa si tratta? Ebbene, si tratta della trasmissione della Certificazione Unica.

Entrando nei dettagli ricordiamo che i sostituti di imposta hanno l’obbligo di trasmettere la Certificazione Unica entro il 16 marzo. Se tale documento non viene presentato, oppure si registrano dei ritardi o degli errori, ecco che i soggetti interessati rischiano una sanzione pari almeno a 100 euro fino ad un massimo di 50 mila euro.

Bonus bollette, nuove misure in arrivo: cosa c’è da sapere

Al fine di contrastare i rincari delle bollette il governo è intervenuto sul Decreto Energia, spingendo per l’utilizzo delle fonti di energie rinnovabili. Entrando nei dettagli bisogna sapere che il 1° marzo 2022 è uscito il Decreto Legge in base al quale è possibile installare i pannelli solari senza richiedere alcuna autorizzazione.

Un’importante semplificazione della procedura che permette di accorciare i tempi di realizzazione dell’intervento e volto ad accelerare l’installazione del sistema di energia rinnovabile sui tetti delle case e dei condomini, così come sui tetti di aziende agricole, sui campi e sulle strutture fuori terra.

Ma non solo, oltre al Bonus bollette che permette l’installazione di pannelli solari senza richiedere autorizzazioni, è previsto l’arrivo entro 60 giorni di disposizioni da parte del Ministero della Transizione Ecologica per quanto riguarda l’installazione nel terreno di impianti di produzione geotermica e di onde sonore in grado di riscaldare interi edifici, di produrre energia elettrica e di climatizzare gli ambienti.

Legge 104, cosa cambia se si intesta l’auto al disabile

Le agevolazioni della Legge 104 riguardano anche l’auto usata dal disabile. Tra queste si annoverano gli esoneri dalle tasse, come quella per il bollo auto, così come sostegni di spesa, se ad esempio risulta necessario adeguare il mezzo alle esigenze del disabile che la utilizza. Al fine di poter ottenere alcune particolari indennità è necessario che l’auto risulti intestata alla persona in condizione di disabilità.

In quest’ultimo caso, oltre all’esenzione del bollo auto, è possibile beneficiare di altre agevolazioni come uno sconto sull’Iva. Quest’ultima, infatti, passa dal 22% al 4%. Ma non solo, nel caso il cui il prezzo di listino dell’auto non superi i 18.075,99 euro, è possibile beneficare di una detrazione Irpef pari al 19% sul prezzo complessivo.