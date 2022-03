Le offerte internet casa di questo mese, ne abbiamo selezionate 6 per risparmiare sulla connessione: ecco i costi e le caratteristiche.

Il catalogo di offerte internet casa è quanto mai ampio e ricco di alternative. Abbiamo selezionato sei proposte che, per una serie di motivi, ci appaiono molto convenienti e sicuramente degne di essere considerate.

Anche in fatto di offerte internet casa, la concorrenza tra operatori non manca e oggi il cliente può davvero trovare ciò che desidera, pagando un prezzo contenuto o comunque proporzionato alle proprie esigenze. Vero è però che, onde trovare la migliore offerta per sé e per la propria famiglia, è certamente necessario avere le idee ben chiare su che cosa effettivamente si sta cercando a livello di performance, di servizi accessori e di budget mensile.

Non basta solo questo. In considerazione di queste tre variabili essenziali per orientarsi alla miglior scelta, occorrono anche i passi ulteriori e successivi, i quali consistono nel rintracciare – all’interno del vasto catalogo – il fornitore di servizi web e l’offerta più opportuna per le nostre necessità, e poi controllare la copertura presso l’indirizzo in cui vogliamo compiere l’attivazione.

Anche per il mese di marzo 2022 vi sono alcune offerte internet casa che fanno la differenza sul piano del rapporto servizi-costi e che dunque, alla luce delle nostre analisi, vogliamo di seguito indicare nelle loro caratteristiche clou. Tutti i dettagli delle proposte Linkem, Poste, TIM, EOLO, Tiscali e Vodafone.

Internet casa: la proposta Linkem 5G Promo Easy

Come abbiamo accennato, la scelta tra le offerte internet casa di marzo 2022 è legata alle proprie abitudini di consumo e soglia massima di spesa.

Spicca anzitutto l’offerta internet casa Linkem 5G Promo Easy, ossia un operatore che ha saputo farsi conoscere ed emergerem nonostante la presenza dei big del settore. Ecco i principali elementi caratterizzanti di questa proposta:

Costo di 19,90 al mese per i primi 12 mesi (poi 24,90 euro al mese);

Linkem Promo Easy Plus: risparmio di 60 euro nei primi 12 mesi;

Contributo iniziale di attivazione: 48€, anziché 100€, suddiviso in 12 fatture;

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download tramite rete FWA;

Opzione Parla&Naviga per chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con tecnologia VoIP compresa nel prezzo;

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura compreso in comodato d’uso gratuito;

Assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione

Installazione rapida: Internet a casa propria in pochi giorni.

All’interno del proprio sito web ufficiale, l’operatore specifica che, in base alla copertura dell’area in cui si usa il servizio, la velocità nominale di connessione potrà essere:

fino a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload:

Oppure fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload.

L’offerta Linkem e cenni al profilo della compagnia

Linkem 5G Promo Easy è una proposta sicuramente da tenere d’occhio, tra le offerte internet casa marzo 2022, e non stupisce che sia presentata da un operatore quale Linkem S.P.A., leader nel nostro paese nell’ambito della banda ultralarga wireless. Come ben indicato all’interno del proprio sito web, la società in oggetto è presente sul mercato dal 2001 e presenta servizi web a banda ultralarga per famiglie e aziende su tutta la penisola, fondati su diverse tecnologie, Fixed Wireless Access (FWA), fibra, e installazioni punto-punto simmetriche/garantite per il mondo business e PA.

Si tratta di un’offerta che sicuramente non passerà inosservata, se consideriamo che ad oggi Linkem copre circa il 70% della popolazione a livello nazionale, con oltre 600.000 clienti, in virtù della propria rete Fixed Wireless Access (FWA) basata su frequenze licenziate nella banda riconosciuta a livello internazionale quale golden band per lo sviluppo delle reti 5G.

Come dice il nome stesso dell’offerta che abbiamo visto, Linkem segue un programma di transizione al 5G mirato non soltanto a fornire migliori prestazioni ai clienti finali, ma anche ad abilitare la digital transformation della Pubblica Amministrazione e del paese.

La proposta PosteCasa Ultraveloce per internet casa

Come accennato all’inizio dell’articolo, le proposte interessanti in tema di internet casa non mancano e, per il mese di marzo, anche Poste Italiane presenta la sua. Si tratta di PosteCasa Ultraveloce: “Naviga da casa in Fibra fino a 1Gbps e, con la rete 4G, il WiFi ti segue dove vuoi in Italia, senza limiti di GIGA”, sono le parole usate dalla notissima azienda per presentarla a tutti i potenziali clienti, all’interno del proprio sito web.

Si tratta di un’offerta che spicca per le seguenti peculiarità:

Fibra fino a 1Gigabit/s e in più una seconda connessione senza limiti di Giga in Italia su rete mobile;

Modem WiFi trasportabile e chiavetta USB inclusi;

Attivazione, consegna e installazione in promozione a 39,90 euro (invece di 49 euro);

Promozione valida per attivazioni entro il giorno 2 aprile 2022;

Canone mensile dell’offerta bloccato, prezzo di euro 23,90 anziché 26,90 euro;

No vincoli di durata;

Il prezzo è senza costi nascosti e senza sorprese in fattura.

Si tratta insomma di un’offerta solida e che, non a caso, è presentata da un operatore che vanta 159 anni di storia, una rete di oltre 12.700 Uffici Postali, 125 mila dipendenti, 569 miliardi di euro di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti. Poste Italiane è oggi la maggiore realtà del comparto logistico in Italia ed è leader nel settore finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento. Ma, come appena visto, è attiva anche nel settore dei servizi internet casa, con una proposta degna di nota.

PosteCasa Ultraveloce: una rete di vantaggi che fa la differenza

In effetti si tratta di una offerta di primo piano, che presenta non pochi aspetti positivi. E’ in gioco infatti un’offerta, ma due connessioni: la possibilità di navigare senza limiti fino a 1 Gbps su rete ultraveloce e con a disposizione una seconda connessione senza limiti di GIGA su rete mobile.

Internet è ultraveloce per colui che sottoscrive l’offerta in oggetto: si può infatti viaggiare alla massima velocità disponibile, con la migliore tecnologia in fibra che raggiunge la propria abitazione.

Altra peculiarità che fa la differenza è che l’attivazione online è immediata. Il cliente infatti attiva la connessione 4G, collega la chiavetta USB autoinstallante al modem e inizia a navigare senza limiti di Giga anche prima dell’installazione della linea ultraveloce.

Non solo. Internet è ovunque, sottoscrivendo questa offerta: si può portare con sé il modem e la chiavetta USB per collegarsi in ogni luogo in Italia grazie alla connessione senza limiti di Giga su rete mobile, semplicemente attaccando la presa di corrente. E come accennato sopra, il prezzo è bloccato, con offerta valida per tutta la durata contrattuale.

Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. Ovviamente si tratta di offerta soggetta a controllo di copertura geografica. Da notare altresì che jl servizio PosteCasa Ultraveloce include la sola connessione dati e non include il servizio telefonico voce.

In ipotesi di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

La proposta TIM Premium Fibra e le sue caratteristiche

Un big come TIM non ha bisogno di particolari presentazioni, in considerazione della sua lunga storia. In tema di offerte internet casa marzo 2022, presenta TIM Premium Fibra, un’altra soluzione che sicuramente è da includersi tra quelle più interessanti per il mese di marzo 2022. Ecco i suoi punti chiave:

Costo di 29,90 euro al mese con attivazione online;

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH;

Chiamate verso fissi e mobili nazionali comprese nel prezzo;

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso;

Attivazione compresa;

Installazione nel momento desiderato, attraverso un appuntamento con un tecnico specializzato TIM.

Attenzione però: in ipotesi di disattivazione della linea scatta un addebito di 30 euro mentre in ipotesi di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura è inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile domandare l’invio senza costi della fattura digitale.

L’offerta internet casa di TIM, denominata Premium Fibra, è presentata da un gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, che sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e datacenter e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, essendo oggi tra i big internazionali nel settore delle tecnologie digitali. Infatti, TIM si avvale di factory specializzate, che si caratterizzano per fornire soluzioni digitali integrate per cittadini, aziende e PA, anche in partnership con gruppi di primaria importanza. Tutto ciò consente di offrire una interessante proposta per i servizi internet casa, come quella sopra indicata.

Modem TIM HUB+, chiamate illimitate, alte prestazioni

Molto interessanti sono in particolare le caratteristiche del modem TIM HUB+ e della tecnologia WiFi 6. Prestazioni ottimali garantite grazie alla migliore copertura del segnale, alla minore interferenza e maggiore stabilità e alle migliori performance anche con più dispositivi connessi allo stesso tempo. Come indicato espressamente nel sito web ufficiale TIM, il modem ha un costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

E, in ipotesi di recesso dall’offerta, sarà conservata attiva la rateizzazione del modem fino alla scadenza prevista a meno che non sia indicata, al momento del recesso o anche dopo, la volontà di pagare le rate restanti in una sola soluzione.

Invece, la promo online chiamate illimitate (verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali) incluse, prevede una durata di 2 anni, e se si decide di conservare l’offerta si beneficia di altri 24 mesi di gratuità delle chiamate illimitate. Alla fine dei 4 anni l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro a mese, ma l’offerta manterrà comunque il costo totale di 29,90 euro.

Le prestazioni sono elevate: streaming, musica e film in Ultra HD e download/upload di file di grandi dimensioni senza alcun intoppo. L’affidabilità sussiste grazie alle massime performance con latenza minima e le prestazioni restano alte anche in momenti di traffico intenso. Sottoscrivendo questa offerta, il multidevice è garantito, in quanto le prestazioni sono identiche anche con tutti i dispositivi connessi contemporaneamente.

La proposta EOLO Più e le sue caratteristiche

Nell’ambito delle offerte più vantaggiose per questo mese, trova spazio anche EOLO Più della omonima società di telecomunicazioni italiana e internet service provider. Nata nel 1999 con il nome NGI, come azienda legata al mondo dei videogiochi online, attualmente si occupa di servizi di connettività wireless.

Vediamo di seguito quelli che sono gli aspetti più interessanti di questa offerta, onde non correre il rischio di perderla – si tratta di una promozione che dura fino al 15 marzo:

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (base);

Costo di 19,90 euro al mese il primo anno (poi 24,90 euro);

Router di EOLO;

Installazione gratuita;

Assistenza in 3 minuti;

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Come accennato è realtà che nasce nel 1999, EOLO SpA è un operatore nazionale di telecomunicazioni, ai vertici nel campo della banda ultra-larga per il mercato residenziale e delle aziende. La società ha raggiunto il ruolo di riferimento di mercato, in virtù dell’impegno condiviso con i propri partner, nel diffondere – soprattutto in territori rurali e nei piccoli comuni – soluzioni professionali ad elevato contenuto tecnologico. Ecco perché anche la sua offerta internet casa appare molto solida.

Come indicato nel sito web ufficiale, con la propria rete FWA a banda ultra-larga, nei tempi odierni EOLO tocca più di 6.800 comuni in tutta la penisola. Con oltre un milione e 200 mila persone collegate, EOLO porta connessione fino a 100 Mega per i clienti residenziali e fino a 1 Giga per le imprese. Numeri invidiabili e che collocano certamente la sua offerta internet casa tra quelle da tener d’occhio durante il mese di marzo.

I pacchetti opzionali di EOLO

Molto interessanti sono altresì i pacchetti opzionali di EOLO più, che servono ad avere una connessione in linea con le proprie esigenze. E ovviamente sarà opportuno verificare per tempo la propria copertura.

Da notare subito che, acquistando i pacchetti opzionali e in base alla copertura con l’opzione Ultra velocità, si può navigare fino 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload con la rete FWA oppure fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH. Vediamo come funzionano questi pacchetti.

Pacchetto +Intrattenimento (un mese gratis):

Streaming e gaming alla massima velocità, su più dispositivi;

EOLO router EVO (migliora le performance della connessione grazie al router top di gamma);

IP statico pubblico;

Servizio digitale a scelta.

Grazie a questo pacchetto l’interessato può portare la velocità di download da 30 Mb/s fino a 100 Mb/s o 1 Gb/s in base alla tecnologia di attivazione. Vi è inoltre una configurazione dedicata per i contenuti streaming e di gioco online sulla propria rete.

Il pacchetto è in prova per un mese e, se si deciderà di mantenerlo, il costo sarà +5 euro / mese (solo con pagamento bimestrale).

Pacchetto +Studio e Lavoro (un mese gratis):

Studio e lavoro senza difficoltà con l’Ultra velocità e l’assistenza EOLO;

Studio da casa e lavoro da remoto;

EOLO router EVO (migliora le performance della connessione grazie al router top di gamma);

Ultra velocità: velocità di download da 30 Mb/s fino a 100 Mb/s o 1 Gb/s in base alla tecnologia di attivazione.

Microsoft 365 Personal (incluso per 12 mesi).

Anche in questo caso, il pacchetto è in prova per un mese e, se si deciderà di mantenerlo, il costo sarà +5 euro / mese (solo con pagamento bimestrale).

Pacchetto +Sicurezza (un mese gratis):

Antivirus;

Parental Control

Grazie al particolare pacchetto, sarà possibile proteggere la rete da attacchi esterni e tutelare i più piccoli. Ed anche in questo caso, il pacchetto è in prova per un mese e, se si deciderà di mantenerlo, il costo sarà +3 euro / mese (solo con pagamento bimestrale).

La proposta Ultrainternet Fibra di Tiscali

Indichiamo qui di seguito gli aspetti clou dell’offerta denominata Ultrainternet Fibra di Tiscali, ossia una delle maggiori società di telecomunicazioni presenti nel nostro paese. I dettagli:

Promozione solo online;

Fibra fino ad un Giga di velocità;

Costo pari a 25,95 euro al mese;

Linea telefonica inclusa;

Si paga alla chiamata (chiamate a consumo);

Modem wifi superveloce gratis e attivazione compresa nel prezzo;

Offerta riservata ai nuovi clienti.

Non vi sono particolari dubbi a riguardo. Tiscali conserva scontata la tariffa Ultrainternet Fibra a 25,95 euro al mese, con attivazione inclusa (vincolo di 24 mesi) e modem a costo zero in comodato d’uso. E’ utile rimarcare che l’offerta include chiamate a consumo (5 cent al minuto, con scatto alla risposta di 23 cent); fibra illimitata fino a 1 Gbps.

Non solo: è possibile abbinare le telefonate illimitate pagando 2 euro in più al mese. Colui che non è raggiunto ancora dalla FTTC o dalla FTTH può richiedere la Tiscali ADSL Full a 29,95 euro al mese: il piano include le telefonate e la connessione illimitate.

Da notare altresì che la rete Tiscali è stata eletta la rete più veloce d’Italia, sulla base dell’analisi di Ookla dei dati di Speedtest Intelligence luglio – dicembre 2021.

I numeri di Tiscali e la solidità dell’offerta

Il profilo di Tiscali è molto interessante e strutturato. Perciò un’offerta conveniente come quella sopra riportata, non deve stupire. Ad oggi Tiscali conta più di 500 dipendenti diretti e varie centinaia di professionisti e dipendenti di altre aziende, il cui business è strettamente correlato a quello della società in oggetto. Si tratta dunque una realtà imprenditoriale di primaria importanza in tutto il paese. Ecco perché è in grado di presentare un’offerta internet casa marzo 2022 sicuramente interessante, come Ultrainternet Fibra.

Da notare che Tiscali è la Smart Telco con la maggior copertura di fibra a disposizione in Italia e fornisce ai suoi clienti, oltre 648mila tra privati, aziende e PA, una ampia gamma di servizi come ad esempio: l’accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Non solo. Tiscali è attiva altresì nell’ambito dei media digitali e della pubblicità on-line, dimostrando di essere una realtà imprenditoriale assai versatile.

La proposta Internet Unlimited di Vodafone

Al termine della nostra rassegna di quelle che sicuramente fanno parte delle migliori offerte internet casa per questo mese, non manca Internet Unlimited di Vodafone, ossia uno dei big della telefonia. Ecco i punti chiave della sua proposta:

Costo pari a 24,90 euro al mese;

Offerta riservata ai nuovi clienti;

Fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload;

Internet illimitato alla massima velocità;

Chiamate illimitate da fisso (solo online);

Modem incluso con wifi Optmizer (il software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i dispositivi);

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa;

No costi attivazione;

Spedizione gratuita;

Zero vincoli;

SIM Dati in omaggio.

Si tratta di un’offerta molto interessante, anche e soprattutto in considerazione del fatto che stiamo parlando di Vodafone Group, ossia una azienda multinazionale assai consolidata nello scenario degli operatori di telefonia mobile e fissa. Essa ha sede a Londra, nel Regno Unito, e ha partecipazioni in moltissimi paesi.

Con Vodafone tecnologia per l’internet casa ai massimi livelli

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del collegamento per ciascun dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Le 8 antenne e il BSS Coloring consentono una migliore stabilità e copertura fino a 120 device allo stesso tempo, con prestazioni migliori in termini di durata delle batterie e in ambito gaming.

Il Wi-Fi optimizer è molto utile in quanto permette di: