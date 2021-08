Assodato che ad oggi è impossibile non possedere un contratto per l’internet di casa e annessi dispositivi, ci sono diversi modi per trovare il gestore che offre il pacchetto più adatto al budget e alle reali esigenze di utilizzo.

Quando si sceglie il proprio fornitore ADSL, tra modem a rate o in comodato d’uso, telefoni cellulari con zero anticipo, SIM incluse e giga illimitati è facile cadere in confusione e arrivare a stipulare un contratto col primo operatore che capita, inoltre è necessario prestare attenzione anche agli sconti offerti all’attivazione e alle tariffe che poi possono anche raddoppiare dopo un tot di mesi. Quindi vale la pena leggere fino in fondo le condizioni per non lasciarsi “ingannare” dalle prime cifre che vengono sponsorizzate, ma con un po’ di pazienza si possono comparare le varie offerte e riuscire a trovare quella più vantaggiosa. Vediamo quali sono le migliori offerte ADSL per il mese di settembre 2021.

TIM, Vodafone e Fastweb sono tra gli operatori più conosciuti e apprezzati, perché aziende ad alta reputazione in grado di offrire diversi tipi di servizi e vantaggi, ci sono però interessanti alternative da prendere in considerazione, grazie alle innovazioni tecnologiche che stanno cambiando (anche) il comparto della telefonia e della navigazione web.

Internet condominiale con Interfibra

Interfibra S.r.l. è un operatore telefonico italiano che opera su collegamenti in Fibra Ottica, Fibra misto rame e Fibra misto Wireless anche laddove non c’è una linea telefonica e cavi annessi, offrendo qualsiasi tipo di accesso FTTH, FTTCab, FWA Wireless. Tra le altre tipologie di contratto propone una soluzione molto conveniente, quella condominiale: si chiama Condominio 10 WADSL (Wireless-ADSL) e per soli 9,90€ al mese per ogni stabile, permette di navigare fino a 10 Mbps in Download e 1 Mbps in Upload. Il modem unico è in comodato d’uso gratuito e non vi sono vincoli di permanenza con la compagnia.

È necessario un contributo di 99,00€ ad appartamento e 499,00€ una tantum a condominio, ma nel servizio vengono anche inclusi: numero di telefono, abbonamento VoIP e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali (ma con 0,15 cent di scatto alla risposta). Si tratta di una formula molto utile, anche perché ci si può aggiungere in un secondo momento, e si ha ampia libertà e il tempo di – eventualmente – terminare il vincolo che si ha verso un altro operatore telefonico.

TIM SuperFibra: si parte da 19,90 euro al mese

La promo del momento del noto operatore, che accoglie i nuovi clienti con una buona proposta: con una cifra iniziale di 19,90€ mensili – che salgono però a 24,90€ dopo 6 mesi – l’utente può contare una navigazione veloce sfruttando la fibra ottica, con prestazioni assicurate fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Un altro vantaggio consiste nel poter scegliere se abbinare o meno il modem: non essendo obbligatorio acquistarlo a rate, chi ha un suo device può risparmiare ulteriori 5€ al mese per 4 anni. A seguito delle sanzioni che sono state riconosciute ad alcuni operatori, che non fornivano adeguate informazioni sulla possibilità di allacciare la rete internet anche senza il vincolo di un modem, i gestori oggi hanno cambiato atteggiamento rendendo più chiare le informazioni contrattuali e le opzioni disponibili. Un’ottima notizia, quindi, che permette agli utenti di scegliere con maggiore libertà se usufruire dei propri dispositivi – ovviamente se compatibili – e risparmiare 250,00€ oppure affidarsi ad un servizio “all inclusive”.

Vodafone Internet Unlimited: per chi ama le prestazioni

L’offerta di Vodafone non è tra le più economiche ma permette la navigazione – laddove vi sia copertura di fibra – fino a 2,5 Gbps e chiamate illimitate nonché un modem ottimizzato per la connessione Wi-Fi. Il prezzo, che rimane stabile fin dall’attivazione, è di 24,90€ al mese. Il modem viene concesso in comodato d’uso gratuito, quindi niente rate, e va restituito al momento della disdetta del contratto. Tra le altre note positive, per chi sceglie questa offerta non vi sono costi di attivazione né vincoli di permanenza con l’operatore.

Fastweb: Nexxt Casa e Nexxt Casa Light

L’operatore italiano che fa parte del gruppo di telecomunicazioni Swisscom offre diverse soluzioni per la navigazione Internet e le chiamate da casa e con il cellulare. Con 27,95€ al mese si può navigare con la Fibra fino a 2,5 Giga, e ottenere il modem Fastgate – molto all’avanguardia e con caratteristiche di fascia alta – senza costi accessori. Vengono offerti anche 3 mesi di Discovery+, il che può rappresentare un incentivo all’attivazione, oltre che un risparmio concreto. Nell’offerta Casa Light non vi è obbligo di attivare la linea telefonica fissa, e se nel caso si paga solamente a consumo: si tratta di un ulteriore vantaggio soprattutto per quelle famiglie che non usano il fisso e che spesso si ritrovano a dover gestire una linea – anche se a costi bassissimi – che però non viene sfruttata. La super velocità di connessione è ottimale per gli utenti che utilizzano più dispositivi contemporaneamente, come Smart Tv, cellulari, Pc, Tablet e Console.

Internet Satellitare: la connessione senza ADSL o fibra

Per tutti coloro che amano l’innovazione, o per quelli che hanno già provato i vari operatori senza mai aver trovato soddisfazione completa, o ancora – e soprattutto – per chi vive in zone dove non arrivano né ADSL né tantomeno la Fibra, è approdata anche in Italia la connessione satellitare. In breve tempo il mercato in questo ambito ha trovato spazio anche per offrire prezzi molto vantaggiosi. Ecco le principali promozioni attualmente disponibili:

Open Sky Connect

Tre le opzioni offerte con il nome di Bronze, Silver e Gold, che permettono connessioni via satellite rispettivamente di 16Mbps in download e 3Mbps in upload, fino a 30Mbps in download e 6Mbps in upload e fino a 50Mbps in download e 6Mbps in upload. I prezzi partono da 29,90€ al mese, 39,90€ e 69,90€ e si può navigare illimitatamente; noleggiare il kit satellitare costa 3-5 euro al mese. Le attivazioni costano sempre 49,00€ e i vincoli variano dai 12 ai 24 mesi. Il servizio VoIP Open Sky Voice e il router FRITZ!Box 7530 possono essere richiesti opzionalmente. Da segnalare che in caso di disattivazione sono necessari ulteriori 40,00€.

SkyDsl Internet Satellitare Veloce

Con questo provider attualmente si possono ottenere numerosi vantaggi, non solo per quanto riguarda la tariffa mensile. L’operatore offre infatti incentivi per il passaggio da altro gestore, con sconti pari a 3 mesi gratis, e una prova gratuita di 30 giorni con formula “soddisfatti o rimborsati”. Chi decide poi di stipulare il contratto, si trova di fronte a molteplici opzioni: si parte da una tariffa base di 12,90€ al mese con inclusi 8 Giga di dati, velocità in entrata di 18 Mbit/s, 100 Mb di Homespace e 1 Giga di casella E-mail, nessun minimo di durata del vincolo e 39,90€ di attivazione una tantum scontati di 10,00€. Con 26,90€ al mese si hanno giga illimitati, 24 Mbit/s e le medesime condizioni di cui sopra, oltre ad uno sconto di 26,90€ per cambio provider. Per 29,90€ al mese aumenta la velocità di dati in entrata e uscita, si ritrova il bonus per cambio provider e sconti fedeltà di 10€ a partire dal 24esimo mese di utilizzo del servizio.