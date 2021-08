Una tempesta solare avrebbe sfiorato il nostro pianeta, con conseguenze inimmaginabili al seguito: quali sono

Perché mai preoccuparsi delle possibili conseguenze di una tempesta solare, proprio nel bel mezzo di agosto, quando quasi tutti sono in ferie e rilassati? Perché effettivamente la Terra è andata molto vicina ad essere investita proprio da una di queste tempeste, con conseguenza non di certo da scherzarci su.

Una di queste avrebbe investito il mondo del web, vediamoci tutti senza internet per diversi anni e capiamo quanto sarebbe diverso il mondo. Non interesserebbe più quindi, come navigare gratis in internet, ma per fortuna per adesso possiamo ancora farlo comodamente. Questo, perché le minacce che erano state previste, non hanno fortunatamente messo realmente alla prova il nostro pianeta.

Tempesta solare: ecco cosa abbiamo rischiato

Secondo i ricercatori spaziali e le loro ricerche, la meteorologia spaziale, è molto vicina al campo magnetico del Sole, praticamente vi è collegata. Ciò, provoca quindi tempeste spaziali, ogni volta che un flusso di particelle provenienti dal Sole viene attivato da macchie di eruzioni solari. Poi ci si aggiungono le tempeste geomagnetiche di cui tra l’altro, ancora non conosciamo le cause.

Sia degli esperti in materia provenienti dagli Stati Uniti che alcuni ricercatori dell’Università di Sidney, hanno studiato i fenomeni ed anche elaborato un modello che possa riuscire addirittura a prevedere delle tempeste solari. Monitorando le rotazioni che avvengono attorno al Sole, si potrebbe provare a tracciare una possibile tempesta grazie ai particolari strumenti. Il secondo passo logicamente, sarà riuscire a scoprire se questa potrebbe essere pericolosa o meno per la Terra.

Una spiegazione per i più appassionati, arriva dal dott. Geoffrey: “Non sappiamo molto dell’interno del sole, ma è importante saperne di più per comprendere il sistema solare, che può avere un impatto diretto sulla Terra”. Per adesso c’è ancora da verificare la precisione e l’effettiva validità dello strumento che magari andrebbe poi soltanto perfezionato. Intanto, rappresenterebbe un clamoroso passo verso il futuro.