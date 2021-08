L’Afghanistan è sempre più in difficoltà, specie nelle ultime ore, ma noi possiamo fare un piccolo gesto per aiutare la gente

Quella afghana è una terra sempre più in difficoltà. Da pochi giorni abbiamo ricevuto le tristi notizie di un Paese in fuga, con donne e bambini che potrebbero presto fare le spese maggiori, di un mondo sempre più cattivo e senza scrupoli.

Questo, non di certo perché i talebani siano eroi dei loro popoli. Anzi, ecco quanto questi guadagnano e da dove arrivano i soldi per loro. Ma di soldi, ne possediamo anche noi che nel nostro piccolo, anche con un aiuto non a quattro zeri, possiamo fare qualcosa per quelle popolazioni. Ecco come.

L’Afghanistan sta morendo, proviamo ad aiutarli

Di certo non è facile non provare empatia per chi abita in terre in difficoltà, come i Paesi poveri della Terra e quelli dove appunto la guerra, ha seminato solo fame e morte. Aiutare l’Afghanistan si può, perché se non siamo noi a poter risolvere questioni troppo grandi, almeno possiamo provare a dare qualcosa a chi è dalla parte “sbagliata” del mondo.

Nonostante un momento davvero pesante, le associazioni onlus non hanno abbandonato il Paese e le persone, e c’è chi si dà da fare, come per esempio Pangea. A Kabul, l’associazione no profit è in vita dal 2002 e per aiutarla, possiamo svolgere almeno una delle seguenti azioni: comprare un gadget sul sito; donare il 5×1000 al codice fiscale 97321620151; completare una donazione dal sito con carta di credito o bonifico bancario, inserendo come causale: Emergenza Afghanistan.

Dal 2012 c’è poi sul territorio, anche Nove Onlus, con a capo tre donne italiane, Susanna Fioretti, Arianna Briganti e Elena Noacco. Il lavoro è svolto in favore di donne, bambini, persone disabili, e sul sito ufficiale della onlus, possiamo scoprire come aiutarla tramite bonifico o pagamento per donazione PayPal.

Ma ancora, abbiamo Emergency, che segue le orme dell’ormai compianto, Gino Strada, scomparso da poco. L’ospedale dell’associazione, è addirittura attivo dal 1999 a Lashkar-gah e si stima abbia curato più di 7 milioni di persone fino ad oggi. Per aiutare Emergency basta comprare un gadget sul sito o fare una donazione, ma si può anche devolvere il 5×1000 al codice fiscale 97147110155.

Ma possiamo aiutare anche tramite Medici Senza Frontiere, con l’acquisto di regali o bomboniere sul sito indicato, oppure effettuare una donazione, o ancora, devolvendo il 5×1000 al codice fiscale 97096120585. Ancora, possiamo rivolgerci ad Islamic Relief, associazione che ha in Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna, le sue sedi. Essa si occupa soprattutto di contrastare la fame e la povertà nei Paesi maggiormente colpiti dalla guerra e basta una donazione con carta di credito da effettuare sul sito ufficiale, per fare la nostra parte.