Vi sono 4 offerte telefonia mobile marzo 2022 che fanno la differenza e che spiccano per convenienza. La guida rapida per risparmiare.

Gli operatori low-cost della telefonia mobile vogliono emergere grazie a proposte vantaggiose. Ecco le migliori offerte telefonia mobile, a livello di rapporto qualità-prezzo, per questo mese.

Negli ultimi anni le compagnie che offrono servizi di telefonia mobile, sono cresciute a dismisura anche nel nostro paese. Accanto ai big come Vodafone o TIM si affiancano ora una serie di operatori low cost, che presentano offerte davvero alla portata di tutte le tasche ed adatte, soprattutto, a chi fa un uso non smodato delle funzionalità dello smartphone, quali chiamate e collegamento alla rete internet.

In considerazione dell’alta concorrenza che c’è, per l’utente medio scegliere un’offerta di telefonia mobile può non essere facile. Ciò se non si è in grado di confrontare e valutare le migliori offerte presenti sul mercato. Vero è tuttavia che internet contribuisce a chiarire tutti i possibili dubbi, attraverso i siti web delle compagnie di telefonia mobile. Nelle loro pagine, infatti, è possibile valutare con attenzione le offerte più vantaggiose e tali da consentire un effettivo risparmio.

Di seguito la panoramica su quelle che sono, in base alle nostre analisi, le migliori offerte telefonia mobile marzo 2022, sul piano del rapporto qualità-prezzo.

Telefonia mobile: l’offerta clou di Very Mobile

Lo abbiamo appena accennato. Tutti coloro che non sono più soddisfatti del proprio abbonamento di telefonia mobile, o che preferiscono cambiare operatore perché consapevoli che le offerte nel mercato sono davvero svariate e convenienti, di sicuro fanno bene a consultare quelle che sono le proposte che brillano nel rapporto qualità-prezzo, al momento attive.

Molto interessante è l’offerta Very 9,99 euro (costo di rinnovo mensile). Di seguito le sue caratteristiche principali:

220 Giga;

Minuti illimitati;

SMS illimitati;

SIM + attivazione: gratuite;

Spedizione e ricezione SIM: gratuite;

5 euro di ricarica in omaggio;

Rete 4G fino a 30 Mbps;

Servizi inclusi: Ti ho cercato, RingMe, Hotspot;

Possibilità di usare l’offerta in UE.

Si tratta di un’offerta a cui si può aderire sia online, che in negozio.

Da notare in particolare che i servizi a pagamento sono bloccati. Infatti, onde evitare il rischio di attivare involontariamente servizi a pagamento indesiderati come chiamate a sovraprezzo, abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, ecc., l’operatore li ha bloccati in via preventiva.

Si tratta di un’offerta a scadenza: mancano infatti un paio di settimane alla sua conclusione. Perciò chi è interessato farà bene ad attivarsi quanto prima. L’offerta infatti scadrà il 14 marzo.

Sono moltissimi i clienti di telefonia mobile che possono scegliere questa offerta. Come indicato nel sito web ufficiale, si tratta di coloro che avevano aderito ad una proposta di Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb o altri (BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Very Mobile rilancia e vince: l’offerta che lascia di sasso la concorrenza

Tutti i buoni motivi per scegliere l’offerta di Very Mobile

Oltre ai costi ridotti e alla convenienza immediatamente evidente, vi sono alcuni altri indubbi vantaggi connessi all’adesione all’offerta Very Mobile 9,99 euro. Eccoli di seguito:

No extra costi e zero sorprese: non vi sono consumi imprevisti, e nessun costo di cambio offerta;

Possibilità di acquistare e attivare la propria SIM online, in qualsiasi luogo, o in più di 3.000 negozi in tutta Italia;

App dedicata con cui gestire l’offerta sottoscritta;

Rete con il 99% di copertura;

Servizio di ricarica automatica;

Cambio offerta senza costi aggiuntivi;

Abilitazione eventuale delle chiamate internazionali;

Assistenza Very Mobile ad hoc.

Grazie alla tecnologia di connessione in 4G di Very Mobile, aderendo alla citata offerta si può navigare senza pensieri e senza interruzioni a una velocità fino a 30 Mbps in download e upload. Ciò è assicurato dalla compagnia, all’interno del proprio sito web. E’ possibile guardare film, ascoltare musica e condividere storie con la totale fluidità.

Non solo: in virtù dell’hotspot sempre incluso nelle offerte, si possono utilizzare i Giga nel proprio smartphone o condividerli con altri dispositivi collegati in Wi-Fi.

L’offerta Very 9,99 euro al mese spicca altresì per la chiarezza nei confronti dei clienti. Non vi sono infatti vincoli di durata, costi o penali di disattivazione, che impediscono di andarsene in caso si scelga un differente operatore.

Inoltre l’offerta si rinnova ogni mese e, per questa via, sarà più semplice ricordare il giorno esatto del rinnovo.

Infine, sottoscrivendo l’offerta Very 9,99 euro al mese, l’utente pagherà solo i costi della propria offerta. Infatti, per non far spendere nulla in più, una volta finiti i Giga la compagnia bloccherà la navigazione al cliente. Ma nessuna preoccupazione, in quanto la riattivazione è semplicissima: con il pulsante “Rinnova ora”, si può far ripartire subito l’offerta, allo stesso prezzo e per un nuovo mese.

Offerte telefonia mobile di marzo 2022: Spusu 50

Interessante è anche l’offerta di Spusu che, a differenza di quella sopra citata, sarà possibile sottoscrivere fino a fine marzo. Meno conosciuto degli operatori della telefonia sopra citati, Spusu presenta comunque un’offerta degna di nota.

Si tratta dell’operatore virtuale di Mass Response, nato in Austria e che in Italia fece il suo esordio il 15 giugno 2020 con la filiale italiana “Spusu Italia srl”, avente sede a Milano. Spusu ha una licenza per operare come MVNO, perciò come operatore virtuale low cost. In particolare, Mass Response è una società austriaca da diversi anni attiva nel campo delle telecomunicazioni e dell’innovazione.

Il nome di quella che è, a nostro avviso, la migliore offerta qualità – prezzo di quest’operatore, è molto facile da ricordare. Si tratta di Spusu 50.

Sicuramente è da menzionare nell’elenco delle migliori offerte telefonia mobile marzo 2022.

Ecco le sue principali caratteristiche:

50 GB;

2000 minuti;

500 SMS;

+ 100 GB riserva;

Costo pari a 5,98 euro al mese;

Velocità massima 4G+;

Utilizzo dei propri minuti per chiamare a costo zero numeri fissi e mobili all’interno dell’UE;

Utilizzo di tutti i minuti, gli SMS e 3,92 GB gratis in roaming all’interno dell’UE.

Tutti i vantaggi di scegliere l’offerta di Spusu

Vediamo di seguito i più interessanti vantaggi sostanziali per chi aderisce all’offerta Spusu 50 per il mese di marzo:

Riserva dati Spusu: i minuti, gli SMS e i Giga non usati si trasformano in dati da usare in Italia il mese successivo;

Massima velocità 4G+: Spusu offre la rete 4G+ in download e in upload;

Telefonate gratuite in UE: l’utente può utilizzare i minuti inclusi nella propria offerta per telefonare dall’Italia verso un altro paese dell’UE;

eSIM: con Spusu si può ordinare anche l’eSIM. Il profilo eSIM sarà inviato via e-mail dopo che la video identificazione è stata completata.

Cambio tariffa gratuito e zero vincoli;

Segreteria telefonica e controllo costi personalizzabili;

Scatto: calcolo esatto al secondo e al KB;

Servizio clienti senza lunghi tempi di attesa.

Il meccanismo della riserva dati Spusu è molto interessante. Ecco come funziona: tutti i minuti, gli SMS e dati che l’utente non consuma, sono trasformati in megabyte e saranno a disposizione nella propria riserva dati sotto forma di GB a partire dal mese successivo. In buona sostanza, questi GB aggiuntivi non scadono: saranno infatti a disposizione per sempre e sarà possibile usarli in ogni momento se ne abbia bisogno.

Invece, eSIM è l’acronimo di embedded SIM. A differenza della classica scheda SIM, l’eSIM è integrata nel dispositivo, dunque non esiste una scheda SIM fisica da immettere nel terminale. I vantaggi dell’eSIM sono indubbi: è più ecologica delle SIM fisiche; non è necessario estrarre o inserire la SIM ed è possibile usare più numeri di telefono in un unico dispositivo.

Ma attenzione: come anche opportunamente precisato nel sito web ufficiale dell’operatore in oggetto, ricordiamo che l’offerta è disponibile fino al 31 marzo 2022. Perciò sarà opportuno attivarsi per tempo, onde non rischiare di perderla.

Telefonia mobile 2022 a 7,99 euro al mese: l’offerta di Kena

Non possiamo non considerare altresì l’offerta di Kena Mobile, che spicca per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Proprio su questo puntano le compagnie di telefonia mobile low-cost e Kena non fa certamente eccezione.

Ecco di seguito le peculiarità di Kena 7,99 euro:

130 Giga di internet 4G (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa);

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili;

SMS illimitati verso tutti i mobili;

Costo mensile pari a 7,99 euro;

Attivazione, Sim e consegna a costo zero.

In particolare, Kena 7,99 130 Giga offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download e upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. Mentre all’estero la velocità di connessione 3G è legata alla rete dell’operatore.

Dal punto di vista dei potenziali clienti, la compagnia precisa che possono aderire all’offerta coloro che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, HO, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional link, Rabona, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile. L’offerta è sottoscrivibile a condizione che l’interessato mantenga il proprio numero.

Attenzione però: i Giga 4G inclusi nell’offerta non utilizzati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo.

L’operatore precisa altresì che a partire da aprile 2022, si procederà al progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalla più performante rete 4G. Tutte le SIM Kena saranno gradualmente abilitate al Servizio Voce su 4G (VoLTE). Il Servizio VoLTE è supportato esclusivamente sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena. Per maggiori informazioni su questo specifico punto, si rinvia al sito web ufficiale dell’operatore.

Tutte le buone ragioni per orientarsi all’offerta Kena

Indichiamo di seguito alcuni ulteriori aspetti, che si legano alla scelta di quest’offerta dell’operatore low cost Kena Mobile:

Minuti, SMS e GB dell’offerta sono validi per il traffico nazionale;

Ogni volta che l’utente raggiungerà la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili ogni mese, otterrà un SMS che indicherà i dati rimanenti;

Si può controllare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico rimanente, scaricando l’app Kena Mobile o accedendo all’Area Clienti MyKena sul sito www.kenamobile.it o chiamando il numero gratuito 40181;

Nel caso si sia in Unione Europea si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare sul web in 3G (fino a 5,5GB) con i bundle inclusi nell’offerta;

Nel caso di esaurimento dei Giga 4G inclusi nell’offerta, e in mancanza di opzioni supplementari con bundle dati disponibile, il traffico dati sarà bloccato. Pertanto, onde continuare a navigare al costo previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena è necessario inviare un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON.

Sicuramente a favore di questa proposta, che rientra tra le migliori offerte telefonia mobile marzo 2022, c’è la chiarezza delle condizioni contrattuali. Ma d’altronde si tratta di un aspetto che accomuna la stragrande maggioranza delle compagnie telefoniche low cost. Esse infatti, per farsi strada tra l’agguerrita concorrenza, hanno bisogno di farsi conoscere con offerte chiare, complete e convenienti. E questo è anche il caso di Kena Mobile.

Ribadiamo altresì che l’offerta in oggetto ha un costo di 7,99€ ogni mese e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, se il credito residuo della SIM è sufficiente. Per detta offerta non è previsto né un costo di attivazione né il costo per la SIM.

Per quanto attiene alla tariffazione dei dati, in ipotesi di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di opzioni supplementari attive sulla linea.

Telefonia mobile, occhio ai costi: dal 28 febbraio c’è chi paga di più

La proposta di ho. 8,99 e le sue caratteristiche clou

A conferma della concorrenza che c’è tra compagnie low-cost, non ci si può stupire della convenienza dell’offerta del mese di ho. Ecco di seguito le peculiarità di questa proposta:

150 Giga;

Costo pari a 8,99 euro al mese;

Minuti illimitati;

SMS illimitati;

Attivazione: gratis;

SIM: gratis.

Il costo di 8,99 euro è vincolato all’effettiva portabilità dall’operatore di provenienza. In particolare, dal punto di vista dei destinatari – ossia coloro che possono aderire all’offerta – essi sono i clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e alcuni operatori virtuali. L’elenco completo è il seguente: Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil,Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Unomobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power. Anche in questo caso la lista è molto ampia, al fine di attrarre il maggior numero di nuovi clienti.

Tutti gli interessati debbono sapere che vi sono ben 3000 punti vendita: pertanto si può acquistare la SIM online, ma anche in uno dei tantissimi punti vendita ho. sparsi sul territorio.

Per quanto riguarda la ricarica, essa è disponibile sull’app e sul sito, in tutti i punti vendita ho., nelle tabaccherie, nelle ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate.

Ma attenzione: come indicato opportunamente nel sito web ufficiale di ho., la portabilità deve essere compiuta entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta si rinnova a 16,99 euro al mese. E in più, l’interessato può portare il numero in ho. in ogni momento con l’app.

Tutti i vantaggi dell’offerta di ho. 8,99 euro

Anche per questo operatore telefonico low cost, non mancano di certo i vantaggi. E’ alto infatti l’indice di soddisfazione dei clienti, come rilevato nel sito web ufficiale.

E vi è una lista di ulteriori aspetti positivi, che rafforzano l’offerta in questione e ci consentono di inserirla tra le migliori offerte telefonia mobile marzo 2022. Eccoli di seguito:

Il cliente ha 30 giorni di tempo per confermare la scelta, ma se non dovesse essere soddisfatto, può chiedere il rimborso in pochi clic;

Zero extra costi;

Assistenza dedicata;

La rete mobile copre il 99% della popolazione in Italia di cui il 98% con la rete 4G con una velocità fino a 30 Mbps in download e upload;

L’offerta si rinnova ogni mese, sempre lo stesso giorno. Per questa via, il cliente sa sempre quando sarà scalato il credito;

Tutti i servizi importanti sono inclusi: SMS ho. Chiamato; 42121 per credito residuo; avviso di chiamata; navigazione hotspot; trasferimento di chiamata; app per la gestione dell’offerta;

In caso di permanenza in area UE, il cliente può usare senza costi aggiuntivi tutti i minuti e gli SMS dell’offerta e 5,9 giga per navigare.

In particolare non vi sono spese impreviste sui Giga: infatti, una volta finiti i Giga della propria offerta, l’operatore blocca la navigazione per non far spendere un centesimo in più al cliente.

Non solo. I servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie sono bloccati e l’utente dunque non correrà il rischio di attivarli involontariamente pagando con il proprio credito residuo. Se lo si desidera, si può sbloccare dall’app gli sms a pagamento da parte della propria banca e per i servizi di televoto. Inoltre, i numeri a pagamento 199 e 899 sono disabilitati.

L’assistenza è garantita. Esiste infatti il servizio denominato ho.fficina, che serve ad avere sempre tutto chiaro. Grazie ad esso, si può contare sul call center, sulla community ho.fficina e su un’app completa per gestire la propria offerta.

Infine con riguardo a questa proposta, che sicuramente rientra tra le migliori offerte telefonia mobile marzo 2022, vi sono zero vincoli. Infatti, ho. non chiede al cliente la carta di credito o l’IBAN per il rinnovo mensile dell’offerta. Sarà il cliente libero di ricaricare nella modalità desiderata. Non vi è alcun costo di disattivazione o penale in caso si voglia cambiare operatore.

I lavori più richiesti a marzo 2022: il mondo dell’occupazione sta ripartendo

Come risparmiare scegliendo un operatore low cost

Nel corso di questo articolo abbiamo visto da vicino 4 offerte di telefonia mobile febbraio 2022 che ci appaiono particolarmente interessanti sul piano della spesa. Ognuna di esse ha caratteristiche ben definite ma c’è un aspetto che le accomuna. Esso è rappresentato dal fatto che ognuna di dette offerte proviene da una compagnia che è inclusa nei cd. operatori virtuali della telefonia, vale a dire gli operatori low cost.

Gli operatori virtuali sono una realtà che ha progressivamente preso piede anche nel nostro paese, negli ultimi anni. Anzi oggi costituiscono una vera e propria parte integrante del mercato di telefonia mobile del paese, insieme ai big del settore.

Detti operatori, sfruttando le reti dei tre principali operatori (TIM, Vodafone, WindTre) forniscono un servizio completo e garantito agli utenti, con tariffe “tutto incluso” che prevedono minuti, SMS e GB di traffico. Le offerte di cui ci siamo occupati in questo articolo, ne sono un evidente esempio.

Insomma, non ci sono particolari dubbi a riguardo: il mercato della telefonia mobile negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione anche nel nostro paese, che è correlata ad un costante progresso tecnologico.

Con l’ingresso dei cosiddetti “operatori virtuali”, cioè società che offrono servizi di telefonia mobile, sfruttando le infrastrutture già esistenti di operatori reali, come TIM, Vodafone e Wind3, il mercato delle offerte telefonia mobile si è arricchito di nuove proposte low cost, che saranno gradite in particolare a coloro che fanno un uso non eccessivo di tutte le varie funzionalità dei cellulari.

Infine, non possiamo non ricordare che non dovendo investire risorse nella costruzione di nuove reti e infrastrutture, gli operatori virtuali – come quelli di cui abbiamo parlato in questo articolo – possono concentrare i loro sforzi soltanto sugli utenti finali, proponendo tariffe all inclusive che comprendono minuti, SMS e GB a prezzi davvero concorrenziali.