Very Mobile inizia il 2022 con un’offerta da urlo che lascia a bocca aperta la concorrenza. Ben 100 giga a 6,99 euro, quanti utenti diranno addio al proprio operatore per passare a Very Mobile?

Un sms arriva per proporre una promozione incredibile valida solo per pochi giorni. Scopriamo cosa include il pacchetto e quali sono i costi previsti.

Very Mobile è una società che appartiene a WindTre. La copertura del servizio è dunque garantita dato che i clienti si appoggeranno alle reti del grande gestore. Per quanto riguarda la navigazione, la velocità massima in download sarà di 30 Megabit/s al pari dell’upload. Gli utenti potranno, così, utilizzare i servizi di streaming, spedire documenti e video e scaricare contenuti con facilità e senza problematiche. Il contesto, dunque, è ottimale soprattutto se lo si affianca ad una super promozione attiva solamente fino al 18 febbraio 2022. Scopriamo i dettagli dell’offerta e come attivarla per assicurarsi risparmio e qualità.

Very Mobile, offerta a 6,99 euro

Very Mobile sta inviando ad ex clienti Wind e Tre un sms winback con la proposta di un’offerta unica di cui approfittare fino a venerdì 18 febbraio. La proposta comprende 100 giga di internet mobile, chiamate illimitate e sms illimitati a 6,99 euro al mese. Le chiamate sono rivolte a tutti i numeri fissi e mobili nazionali; i messaggi verso tutti i mobile nazionali e la navigazione prevede l’uso del 4G con una velocità di 30 Megabit/s sia in upload che in download.

Oltre all’sms, l’operatore telefonico consente di attivare l’offerta Promo V in versione operator attack accedendo al link del portale ufficiale a condizione che si provenga da specifici operatori. Il riferimento è a Iliad, Fastweb, Postemobile, Coopvoce e altri operatori virtuali. Chi riceve l’sms, invece, potrà attivare la promozione indipendentemente dal gestore di provenienza. Diversa, però, è la scadenza. L’offerta in versione operator attack non ha brevi limiti temporali di attivazione mentre l’sms prevede che l’attivazione venga effettuata in pochi giorni.

Altre importanti info sull’offerta

Promo V include 4,6 giga di traffico dati mensili in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Superando tale soglia, il cliente pagherà 0,305 euro per ogni megabite. Per quanto riguarda le chiamate e gli sms, invece, sono previste le stesse condizioni in Europa e in Italia. E’ utile sapere, poi, che gli utenti che già hanno Very Mobile come operatore possono passare alla nuova offerta semplicemente accedendo all’app e selezionando “Cambio offerta”. Condizione necessaria è provenire da un pacchetto come meno giga.