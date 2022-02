Vodafone, WindTre, Tim e Iliad, occhio alla connessione! Un recente report, infatti, ha messo in risalto un dato che nessuno si aspettava. Ecco di cosa si tratta.

A partire dai social network, passando per gli sms, fino ad arrivare alle e-mail, sono davvero tanti i servizi a nostra disposizione grazie ai quali poter comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti anche geograficamente molto distanti da noi.

In seguito all’impatto negativo del Covid abbiamo dovuto cambiare molte nostre abitudini, così come dimostra il fatto che si sia registrato un aumento sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici, quali appunto smartphone, tablet e pc. Proprio in tale ambito, pertanto, a ricoprire un ruolo importante sono gli operatori telefonici, quali Tim, Vodafone, WindTre e Iliad.

Tutti operatori, come noto, sempre pronti a sbaragliare la concorrenza con delle offerte incredibili. Questo, ovviamente, senza trascurare la qualità. Ebbene, in tale ambito si invita a prestare attenzione alla connessione. Un recente report, infatti, ha messo in risalto un dato che nessuno si aspettava. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vodafone, WindTre, Tim e Iliad, occhio alla connessione: tutto quello che c’è da sapere

Ormai alla portata di tutti, tanto da rischiare di dover fare i conti con una dipendenza da smartphone, questi dispositivi offrono la possibilità di accedere a servizi di vario genere, come ad esempio e-mail e social network. Proprio in tale ambito, come è facile immaginare, a ricoprire un ruolo particolarmente importante è la connessione internet che deve essere la più efficiente ed efficace possibile.

Sorge quindi spontanea una domanda: qual è il miglior operatore sul territorio italiano? Ebbene, a fornire una risposta in merito è il Centro Studi Altroconsumo che ha preso come riferimento il monitoraggio degli operatori di telefonia mobile italiani della piattaforma CheBanda. Ebbene, l’analisi in questione prende in considerazione Vodafone, WindTre, Tim e Iliad, che sono stati valutati con lo scopo di individuare il miglior servizio sia a livello nazionale che a livello locale.

Vodafone, WindTre, Tim e Iliad, occhio alla connessione: i dati di Altroconsumo grazie a social app CheBanda

Entrando nei dettagli sono stati presi in considerazione i seguenti elementi, ovvero: velocità media di download e upload dei dati, qualità della navigazione internet e qualità di visione streaming. Soffermandosi sulla velocità di download e upload, a registrare i risultati migliori è Vodafone.

Allo stesso tempo è bene sapere che tutti gli operatori finiti sotto la lente di ingrandimento di questa indagine registrano una buona qualità della navigazione con una percentuale di successo compresa tra il 94 e il 96%. Anche per quanto riguarda lo streaming si registrano ottimi risultati per tutti gli operatori analizzati. Leggermente più indietro solo Tim, che comunque attesta una percentuale di qualità streaming buona del 75%.

Ad ottenere l’attestato di “Migliore del Test” di Altroconsumo, comunque, è Vodafone. Oltre agli aspetti poc’anzi citati, ricordiamo, Altroconsumo ha analizzato anche il funzionamento delle varie reti mobile a livello territoriale. Ebbene, anche in questo caso a registrare i risultati migliori è proprio Vodafone.

Per finire interesserà sapere che Altroconsumo ha posto l’attenzione anche sul funzionamento del 5G. Entrando nei dettagli è possibile notare che le performance di download rispetto al 4G risultano notevolmente migliori. Per quanto concerne l’upload, invece, si attesta ancora un incremento minimo.