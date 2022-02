Grazie all’innovativa e pratica applicazione di shopping online Fanno è possibile acquistare diversi prodotti a 1 centesimo di euro

I prezzi convenienti sono dovuti ad una particolare promozione che sta facendo salire vertiginosamente le quotazioni dell’applicazione.

Fanno è una delle app del momento e chi non la conosce si sta perdendo un vero e proprio mondo caratterizzato dalla pura convenienza. Si tratta di un’applicazione di shopping online sbarcata in Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito lo scorso novembre.

È disponibile sia su Android che su Apple e propone prodotti di diversi generi come capi d’abbigliamento, elettronica ed oggettistica per la casa. Il tutto a prezzi molto vantaggiosi e comprensivi di spedizioni gratuite.

Prodotti ad 1 centesimo: cosa si può acquistare su Fanno

È stata sviluppata da Bytedance la medesima società che gestisce TikTok. Un’altra grande intuizione che ha permesso di rivoluzionare il mondo dello shopping online. Per attirare nuovi utenti a scaricare ed utilizzare l’applicazione Fanno propone il primo ordine su centinaia di prodotti in promozione a solo 1 centesimo di euro.

Anche in questo caso non ci sono costi di spedizione. In generale si possono fare diversi affari, anche se in alcuni casi sono state segnalati diversi disservizi per quanto concerne la “promo a 1 centesimo”.

In alternativa viene proposta il servizio “tutto a 1-2 euro” il che non sarebbe nemmeno male. Se però esiste la possibilità di poter spendere appena 1 centesimo è lecito che alcuni fruitori abbiano da recriminare.

Altro aspetto che rende meno conveniente affidarsi a questi strumenti innovativi è che potrebbero esserci degli spiacevoli inconvenienti. Su tutti l’arrivo di prodotti danneggiati o addirittura che gli stessi non giungano mai a destinazione.

Al contempo, se si riesce ad usufruire della possibilità d’acquisto a 1 centesimo, c’è poco da perdere. Male che vada è stata spesa una cifra talmente irrisoria che di certo non potrà generare rammarico. Se poi il tutto dovesse filare liscio, allora si potrebbe dire di aver fatto un affare. Insomma, i vantaggi sono maggiori dei rischi.