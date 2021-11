Lo shopping durante il Black Friday entusiasma migliaia di italiani. Attenzione, però, le fregature sono dietro l’angolo! Scopriamo come evitarle.

Il Black Friday è sempre più vicino. Il venerdì nero successivo al Thanksgiving Day cadrà, nel 2021, il giorno 26 novembre. Gli amanti dello shopping sono pronti per fare follie e cercare le occasioni di risparmio più disparate. In tanti cercheranno i perfetti regali di Natale; altri vorranno realizzare un desiderio che costa troppo in altri periodi dell’anno; altri ancora navigheranno senza meta nel web con l’intenzione di comprare qualsiasi cosa si riveli essere un’occasione. Una grande giungla di acquisti, dunque, ma occorre fare molta attenzione. I truffatori approfitteranno dei tre giorni di shopping pazzo per servirsi della momentanea perdita di lucidità di tante persone e imbrogliare il maggior numero di persone. Vediamo come proteggersi dai tentativi di raggiri.

Consigli per evitare fregature durante lo shopping del Black Friday

Il modo migliore per evitare fregature durante lo shopping del Black Friday è quello di affidarsi a siti e-commerce affidabili oppure a negozi fisici di fiducia. Portali come Amazon si vestono a festa durante il Venerdì Nero proponendo sconti reali e variando continuamente le promozioni attive. Un consiglio è quello di cercare fin d’ora i prodotti che si intendono acquistare per conoscere il prezzo e scoprire se lo sconto applicato durante i tre giorni del weekend all’insegna del risparmio sia reale oppure no. Questa regola vale sia per i siti online che per gli store della propria città.

In alternativa, per capire se lo sconto applicato corrisponde a verità è possibile appoggiarsi ad alcuni servizi online come CamelCamelCamel oppure Keepa, un’estensione per il browser. Identificare i truffatori sarà facile e si eviteranno acquisti sbagliati durante il Black Friday. Ricordiamo, poi, di non cliccare su link arrivati per sms, WhatsApp o messaggi di Poste Italiane che promettono acquisti particolari. I tentativi di phishing potrebbero svuotarvi il conto rovinando, così, il Black Friday.

Altre indicazioni per non sbagliare acquisti

Per vivere al meglio lo shopping del Black Friday è consigliabile stilare una lista dei desideri in cui elencare tutti i prodotti che si intendono comprare. In questo modo si eviterà di spendere soldi per acquisti inutili, effettuati sulla spinta della frenesia che circola intorno al Venerdì nero. Inoltre, è opportuno stabilire un budget di spesa da rispettare severamente. Lo shopping selvaggio può essere, infatti, divertente ma allo stesso modo potrebbe rivelarsi azzardato e una piaga per il proprio portafoglio.