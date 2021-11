Manca poco al Black Friday 2021, ma non tutti potranno approfittare dei tanto attesi sconti. Ecco cosa c’è da sapere.

Riuscire a far fronte alle varie spese, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo a causa del Covid, può risultare particolarmente complicato. Non stupisce, pertanto, che in questo clima di incertezza siano in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, in modo tale da avere dei soldi a cui attingere in caso di bisogno.

Proprio in questo contesto, quindi, tanti attendono con impazienza il Black Friday, noto per essere il giorno all’insegna degli sconti più atteso dell’anno. A differenza di quanto sperato, però, non tutti ne potranno approfittare. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Black Friday 2021, non tutti potranno approfittare dei tanto attesi sconti: ecco il motivo

Anche quest’anno si terrà il Black Friday che offrirà la possibilità di acquistare tanti prodotti a prezzi da urlo. La data segnare, ricordiamo, è quella del 26 novembre 2021, con tante aziende che offriranno ai propri clienti offerte e sconti davvero incredibili. Un giorno particolarmente atteso, con molti che dovranno purtroppo rinunciare alla possibilità di fare acquisti a prezzi ribassati.

In base ad un’indagine svolta da Idealo, così come riportato da Wall Street Italia, l’Italia è il Paese europeo più interessato al Black Friday, tanto da ipotizzare un budget medio di spesa pari a circa 273 euro. Allo stesso tempo, però, non tutti potranno approfittare dei tanto attesi sconti.

Stando ad una ricerca svolta da Tiendeo.it tra i suoi utenti, infatti, più della metà dei soggetti interessati ha fatto sapere di non voler spendere più di 100 euro. Entrando nei dettagli, il 30,5% ha dichiarato di poter spendere tra i 100 e i 300 euro, mentre l’8% prevede un budget di spesa tra i 300 e i 500 euro. Solo il 5% ipotizza di spendere più di 500 euro, mentre il 3,4% ha previsto un budget superiore a mille euro.

Dati che non creano affatto stupore, considerando che più della metà ha anche dichiarato di non riuscire a risparmiare più di 150 euro al mese. Proprio le difficoltà nel riuscire a mettere dei soldi da parte ogni mese, quindi, spingerà molti a non spendere cifre da capogiro in occasione del prossimo Black Friday.