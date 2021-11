Arriva il Black Friday 2021 di Poste Italiane che offre la possibilità di aprire un conto BancoPosta usufruendo di alcune promozioni davvero incredibili.

Bollette, cibo, vestiti e tanto altro ancora. Sono davvero molte le spese da dover puntualmente sostenere. Proprio per questo motivo, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato dal Covid, non stupisce che tante famiglie decidano di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. In particolare sono in molti ad attendere con impazienza il Black Friday.

Noto per essere il giorno all’insegna degli sconti più atteso dell’anno, interesserà sapere che per il 2021 arriva anche il Black Friday di Poste Italiane che in tal senso ha deciso di giocare in anticipo. Fino alla fine di novembre, infatti, sarà possibile aprire un conto BancoPosta usufruendo di alcune promozioni davvero incredibili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Poste Italiane, aprire il conto non è mai stato così conveniente: le promozioni di novembre

Anche nel 2021 avrà luogo il tanto atteso Black Friday che offrirà la possibilità di acquistare tanti prodotti a prezzi da urlo. Molte aziende offriranno ai propri clienti offerte e sconti imperdibili, riuscendo così a risparmiare un bel po’ di soldi. Proprio in questo contesto, quindi, non possono passare inosservate le promozioni del mese di Poste Italiane, che offre la possibilità di aprire un conto Bancoposta usufruendo di alcune promozioni davvero incredibili.

Grazie alla Promo Black Friday, infatti, aprire un Conto BancoPosta Start, Medium o Start Giovani in App BancoPosta entro il 30 novembre 2021 sarà particolarmente conveniente. Ad esempio il canone sarà gratuito per 12 mesi a partire dalla data di apertura del conto. Entrando nei dettagli ricordiamo che il conto:

Start Giovani è quello monointestato, rivolto a chi ha meno di 30 anni. Il costo è pari a 2 euro al mese e consente di avere una carta di debito Postepay, oltre alla possibilità di accedere ai vari servizi della Banca Multicanale. Ma non solo, i titolari di questo conto hanno un carnet assegni di un anno e possono effettuare prelievi dagli sportelli Atm Postamat, bonifici e postagiro online e da applicazione.

Start, il cui costo è pari a 6 euro al mese, offre la possibilità di avere una carta Postepay per ogni intestatario e, anche in questo caso, di accedere ai servizi della Banca Multicanale. Ma non solo, si ha sempre un carnet assegni valido per un anno e i titolari di questo tipo di conto possono effettuare prelievi dagli Atm Postamat.

Medium, dal costo pari a 7 euro al mese. Anche in questo caso è possibile accedere ai servizi di Banca Multicanale, avere una carta di debito Postepay per ogni intestatario e un carnet assegni di un anno. Ma non solo, è possibile effettuare prelievi dagli Atm Postamat, bonifici e postagiro anche online e da applicazione.

Come abbiamo potuto notare sono varie le promozioni messe in campo da Poste Italiane in occasione del Black Friday 2021. Non resta quindi che scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e aprire un conto postale, con la consapevolezza di poter risparmiare un bel po’ di soldi.