Brutte notizie per i clienti di Poste Italiane che sono finiti nel mirino dei truffatori. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Occhio ai vostri risparmi, in quanto i truffatori sono sempre pronti, purtroppo, ad estorcere denaro al malcapitato di turno con delle trappole studiate fin nei minimi particolari.

Al fine di acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse, come noto, dobbiamo necessariamente mettere mano al portafoglio. Diverse, pertanto, sono le circostanze in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro, con quest’ultimo che finisce sempre più spesso nel mirino di alcuni malintenzionati.

Lo sanno bene, purtroppo, i clienti di Poste Italiane, finiti di recente nel mirino di alcuni truffatori. In particolare a destare preoccupazione sono alcuni finti messaggi che rischiano di far cadere in molti nella trappola. Se tutto questo non bastasse, si invita sempre a prestare la massima attenzione a possibili sportelli bancomat manomessi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Poste Italiane, risparmi a rischio: attenti alle finte e-mail

A partire dalla truffa del pacco bloccato fino ad arrivare ai finti buoni spesa, passando per presunte anomalie sul conto, sono davvero tanti i tentativi di raggiro a cui bisogna stare attenti. A finire sempre più spesso nel mirino dei truffatori, purtroppo, sono i clienti di Poste Italiane, che si ritrovano a dover fare i conti con trappole di vario tipo.

Tra queste si annoverano diversi tentativi di phishing, attraverso i quali i truffatori cercano di svuotare il conto del malcapitato di turno. Il tutto semplicemente inviando delle e-mail o sms. Al fine di spingere il destinatario del messaggio a inviare i propri dati, ad esempio, informano quest’ultimo che rischia di non poter più effettuare alcune operazioni, come pagamenti, prelievi e ricariche.

Nella realtà dei fatti, però, come è facile immaginare non è così. Anzi, proprio compiendo questa operazione si cade nella trappola. Per questo motivo è sempre bene ricordare che Poste Italiane, così come gli altri istituti di credito, non invia mai messaggi di questo tipo. In caso di dubbio, pertanto, si consiglia di contattare Poste Italiane e soprattutto non cliccare mai su link sospetti.

Poste Italiane, risparmi a rischio: occhio ai bancomat manomessi

Oltre alle truffe online si invita a stare sempre attenti a possibili truffe in cui è possibile imbattersi nella vita di tutti i giorni. In tale ambito si invita a prestare attenzione ogniqualvolta si prelevi del denaro presso uno sportello ATM. Alcuni truffatori, infatti, per accedere ai dati della carta e al Pin posizionano degli apparecchi elettronici proprio vicino gli ATM.

Diverse le strategie utilizzate per manomettere gli sportelli bancomat, come ad esempio il posizionamento di strumenti attraverso i quali clonare la carta in corrispondenza della fessura utilizzata per l’inserimento della carta stessa. Ma non solo, anche minuscole telecamere accese in prossimità di la tastiera, oppure strumenti di vario genere posizionati nella fessura da cui fuoriesce il denaro in modo tale da riuscire ad “intrappolare” il contante.

Situazioni, quelle appena elencate, che si verificano purtroppo molto più spesso di quello che si possa pensare e per cui si invita a prestare la massima attenzione. In particolare, prima di prelevare allo sportello, è opportuno controllare che non vi siano componenti manomessi o sospetti. In caso di dubbi contattare i dipendenti dell’istituto in modo tale da poter effettuare le opportune verifiche.