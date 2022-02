Occhio alle novità! Poste Italiane ha di recente lanciato un nuovo buono fruttifero in grado di offrire interessi più alti. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Buone notizie in arrivo da Poste Italiane che ha di recente deciso di mettere a disposizione un buono fruttifero in grado di garantire un rendimento particolarmente interessante.

Inutile negarlo, i soldi, pur non essendo sinonimo di felicità, sono indubbiamente utili in diverse circostanze. Diverse, d’altronde, sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per acquistare beni e servizi di nostro interesse. Allo stesso tempo sono in molti a voler mettere qualche euro da parte, in modo tale da avere dei soldi a cui attingere in caso di necessità.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che è possibile sottoscrivere un buono fruttifero con interessi vantaggiosi, avendo la sicurezza che i propri soldi sono sempre disponibili. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buoni fruttiferi postali, investire 5 mila euro e far fruttare i propri soldi è possibile

Poste, arriva il buono fruttifero con interessi più alti: ecco di quale si tratta

Abbiamo già visto per quale motivo si riveli essere particolarmente importante prestare attenzione alle condizioni riportate sul retro dei buoni fruttiferi postali. Ebbene, a proposito di quest’ultimi, come già detto, vi invitiamo a prestare attenzione alle novità in quanto è in arrivo un buono fruttifero in grado di garantire tassi di interesse più alti. Ma di quale si tratta?

Ebbene, si tratta del “Buono 5×5“. Quest’ultimo si presenta come una forma di investimento a lungo termine, con una durata complessiva fino a 25 anni. Allo stesso tempo, però, interesserà sapere che i soldi possono essere prelevati in qualsiasi momento prima della scadenza. In questo modo si ha la sicurezza di poter sempre accedere al proprio denaro.

Il tagli minimo di investimento è pari a 50 euro, con il tasso di rendimento che può arrivare fino all’1,50% alla fine del 25esimo anno. Entrando nei dettagli, così come si evince dal sito di Poste Italiane, tale buono è in grado di offrire i seguenti interessi:

0,10% di rendimento effettivo annuo lordo fino al quinto anno;

di rendimento effettivo annuo lordo fino al quinto anno; 0,20% di rendimento effettivo annuo lordo fino al decimo anno;

di rendimento effettivo annuo lordo fino al decimo anno; 0,40% di rendimento effettivo annuo lordo fino al quindicesimo anno;

di rendimento effettivo annuo lordo fino al quindicesimo anno; 0,75% di rendimento effettivo annuo lordo fino al ventesimo anno;

di rendimento effettivo annuo lordo fino al ventesimo anno; 1,50% di rendimento effettivo annuo lordo fino al venticinquesimo anno.

Buoni fruttiferi postali, occhio ai guadagni: la verità che non ti aspetti

Per ottenere il massimo del rendimento, ovviamente, bisogna aspettare la fine del venticinquesimo anno. Se invece si desidera chiedere il rimborso prima si dovrà fare i conti con tassi più bassi e inerenti il quinquennio di appartenenza. Un’interessante opportunità per tutti coloro che desiderano ottenere un rendimento maggiore, attraverso investimenti di lungo periodo e all’insegna della sicurezza.