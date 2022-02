Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ti manca un solo ostacolo da superare per acquistarla: ottenere un mutuo.

Rappresenta il sogno di una vita da realizzare. Per tanti, tantissimi giovani in cerca di una agognata e sacrosanta realizzazione.

Una casa, finalmente la propria, quella dei sogni, dove costruire il proprio presente e il proprio futuro. Ma c’è sempre un grande ostacolo da superare: ottenere il denaro necessario per acquistare un immobile.

E così ci rivolgiamo alle banche. Ecco tutte le informazioni da conoscere nel tortuoso percorso della richiesta di un mutuo.

Mutuo al 100%, non è un miraggio: le indicazioni per richiederlo e ottenerlo

E non è sempre un percorso in discesa, anzi spesso non lo è quasi mai.

Mutuo: la regola sempre valida del 30%

Normalmente la regola generale delle banche italiane è questa: la rata del mutuo non deve essere superiore al 30% del reddito disponibile del richiedente.

Se il mutuo è cointestato, normalmente si tiene conto della somma dei redditi dei due richiedenti.

Questa regola, tuttavia, non va presa come una legge della fisica che non può mutare in alcun modo.

Requisiti legali indispensabili per richiedere un mutuo

I requisiti legali sono fondamentali per richiedere il mutuo: in assenza di tali caratteristiche, infatti, non sar%agrave; possibile avviare la pratica di mutuo.

I requisiti legali necessari per richiedere il mutuo sono:

La cittadinanza italiana, o in alternativa nella Comunità Europea;

La residenza o domicilio fiscale in Italia;

Aver compiuto i 18 anni di età.

Anche gli stranieri possono richiedere un mutuo, purché abbiano la residenza o il domicilio fiscale in Italia e siano occupati da almeno 3 anni.

L’età massima per accedere al mutuo, invece, è stabilita dalla banca in base al tipo di mutuo richiesto e alla sua durata: in generale, possiamo affermare che, alla fine dell’ammortamento del mutuo, è necessario non aver superato gli 80 anni di età.

Infine, anche i cittadini extra Comunitari possono accedere a un mutuo, purché dimostrino di aver regolare residenza in Italia.

Tutto dipende anche dall’andamento del mercato

Bisogna sempre tenere conto del quadro generale della richiesta di mutuo, dell’andamento del mercato e di tutte le altre garanzie offerte dal richiedente.

Nei momenti in cui il mercato immobiliare è in forte crescita, ad esempio, le garanzie offerte dagli immobili sono più forti.

Per questo tendono ad approvare più facilmente le richieste di mutuo, anche se il peso delle rate è superiore al 30% del reddito dei richiedenti.

Al contrario, quando il mercato immobiliare è in contrazione gli istituti di credito cercano di ripararsi dalla possibilità di avere immobili da mettere all’asta.

In questo caso, dunque, tenderanno a essere più severi nella valutazione del rapporto rata/reddito.

Lo stipendio fisso garanzia assoluta di successo? Non è sempre vero

Avere un’entrata fissa mensile, come può essere lo stipendio, non è sufficiente come garanzia per ottenere un mutuo. Molto dipende dall’importo dello stipendio percepito, come pure dalla tipologia del contratto di lavoro. Alla banca servono garanzie, e sicuramente un buono stipendio è una di queste.

Ma qual è di fatto il reddito minimo affinché una richiesta di mutuo possa andare a buon fine? Non esiste una regola assoluta, poiché la valutazione spetta a ogni singola banca, la quale andrà a valutare caso per caso se il nucleo familiare che richiede il mutuo offre le garanzie adeguate.

Mutuo, il cambiamento che nessuno voleva: lo scenario per il futuro

Possiamo comunque, guardando a come solitamente si comportano le banche nel concedere o meno un mutuo, rispondere a questa e ad altre domande facendo chiarezza su qual è l’importo dello stipendio che solitamente garantisce il buon esito della richiesta.

Mutuo: occhio alle fideiussioni

Un altro elemento da valutare è un’eventuale fideiussione offerta da un garante. Nel caso in cui ci sia un garante molto solido dietro alla richiesta di mutuo, l’asticella può essere spostata più in basso; nel caso in cui non ci sia un garante, invece, può essere spostata più in alto.

Sempre meglio la busta paga di un dipendente che quella di un libero professionista

Andando avanti, in generale, la garanzia offerta da una busta paga è più forte di quella che arriva dalla dichiarazione dei redditi di un libero professionista; ancora, un dipendente pubblico ha un reddito più sicuro di un dipendente che lavora per un’azienda privata.

È importante ricordare tutto questo prima di fare richiesta di mutuo. Indicativamente, la fascia di approvazione va dal 25% al 35%: se il rapporto tra le rate e il reddito è più alto, difficilmente si otterrà l’approvazione. Parliamo comunque di un 10% di differenza tra la soglia minima e la soglia massima, una forbice all’interno della quale si collocano moltissime richieste di mutuo.

Gli aspetti da tenere a mente quando si richiede un mutuo