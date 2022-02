Quali sono le regioni italiane con più prospettive di lavoro? La classifica darà certezze o sarà inaspettata? Scopriamo le migliori opportunità nel 2022.

Le offerte di lavoro sono in aumento, in alcuni regioni più che in altre. Conosciamo la graduatoria per scoprire dove si hanno maggiori opportunità occupazionali.

Il 2022 è iniziato con una spinta occupazionale importante. Molte regioni si stanno distinguendo per un elevato numero di offerte di lavoro mentre altre zone rimangono fuori da questa crescita. Siamo abituati alle differenze tra nord e sud nei servizi, nell’istruzione e nella sanità. Purtroppo in alcuni ambiti si è lontani dal raggiungimento di un equilibrio e la classifica volta a scoprire quali siano le regioni italiane con più lavoro sembra confermare la citata disparità. A “comandare” è il nord con Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte ma nella top ten è possibile trovare anche alcune sorprese.

Regioni italiane con più lavoro: ecco il podio

Il gradino più alto della classifica è occupato dall’Emilia Romagna. Nella regione si concentra il 19,9% delle posizioni lavorative aperte in tutta Italia. Il turismo è la fonte occupazionale primaria. Si cercano tanti addetti alla ristorazione ma altrettanto ricercate sono figure professionali da inserire nella ricerca e innovazione tecnologica. Il settore informatico, infatti, coinvolge il 5% degli annunci mentre tra le figure più ricercate troviamo gli infermieri con circa l’11%.

Al secondo posto tra le regioni italiane con più lavoro si trova la Lombardia. Le assunzioni riguardano principalmente infermieri e personale sanitario (9,3%) ma la percentuale maggiore riguarda la ricerca di figure da inserire nel settore commerciale (24,7%). Sul podio, poi, troviamo il Veneto. Le assunzioni riguardano il settore commerciale, quello della ricezione e del turismo e l’ambito sanitario. Si cercano, poi, operai specializzati. Segue, poi, il Piemonte con un’elevata richiesta in campo informatico e digitale (tecnici, programmatori, addetti al marketing, grafici e data analyst).

Le altre regioni in top ten

Finalmente entrano regioni del Centro e del Sud nella top ten della classifica con le regioni italiane caratterizzate da più offerte di lavoro in questo inizio del 2022. Nel Lazio si ricercano figure da inserire nel settore turistico. In Campania si trova il 6% delle posizioni aperte in Italia con la ricerca di cuochi, bagnini, camerieri e animatori in vista dell’estate 2022. Stesso discorso per la regione Puglia con il 4,5% delle posizioni aperte, tutte dedicate al settore turistico per prepararsi ad una stagione estiva eccellente.

Seguono Sardegna – grande ricerca nel settore turistico e della ristorazione – e Friuli Venezia Giulia – si cercano figure commerciali, operai specializzati, operatori di call center e infermieri. Infine, chiude la top ten la Liguria con il 3,2% delle posizioni aperte.