Un’opportunità interessante per i giovani neolaureati. Un’azienda del settore aerospaziale della Germania apre a nuove e volenterose risorse.

Il fascino dell’estero non è mai del tutto svanito, nemmeno in un periodo di sofferenza comune come questo. Per questo l’orizzonte del lavoro, per molte persone, non è limitato al proprio Paese.

Dipende chiaramente dagli obiettivi e, naturalmente, anche dalle qualifiche di cui si è in possesso. Tuttavia, l’opportunità di un’esperienza al di fuori dei confini nazionali è qualcosa che stimola soprattutto i lavoratori più giovani o, magari, gli studenti che hanno appena terminato il loro percorso accademico. In questo senso, non è detto che un Paese valga l’altro. Come detto, molto dipende dal percorso svolto, a cominciare dagli studi intrapresi e da quello che effettivamente si cerca. In sostanza, le cose stanno diversamente rispetto a qualche decennio fa, quando il lavoro all’estero era perlopiù indirizzato nelle fabbriche o in altri contesti prettamente operai.

Eppure, a prescindere dai titoli e dagli ambiti di ricerca, esistono delle opportunità più alla portata del lavoratore medio. Anche se l’obiettivo, anche delle aziende estere, è quello di puntare su giovani risorse in grado di creare dei team vincenti, dal semplice operaio ai tecnici specializzati. E’ il caso della Blackwave GmbH, in Germania, azienda che produce componenti complessi in fibra di carbonio. L’occasione è davvero ghiotta: entro il 31 dicembre 2022 ci sarà la possibilità di accedere alle offerte di lavoro a tempo indeterminato per la sede di Taufkirchen, vicino Monaco di Baviera.

Germania, la super offerta della Blackwave: di cosa si tratta

L’offerta è abbastanza variegata. Si va dal contratto (come detto a tempo indeterminato) al salario promesso, con un ammontare lordo annuale che oscilla fra i 47 mila e i 60 mila euro. In pratica, i contratti prevedono uno stipendio fino a 5 mila euro al mese e persino con possibilità di smartworking. Niente male per i giovani neolaureati, per coloro che hanno sempre ammirato l’operosità tedesca o per chi è in cerca di un’opportunità estera per semplice bisogno. In realtà i posti sono limitati: 3 candidati di giovane età, che avranno la possibilità di lavorare nel team e partecipare alla progettazione di soluzioni innovative per i componenti spaziali. Come si intuisce, la capacità di lavorare in team è un requisito essenziale. Anche se non è di certo l’unico. Anzi, per la verità la caratteristica principale degli aspiranti dovrà essere una laurea in Ingegneria aerospaziali o similare.

Inevitabile il requisito linguistico: l’inglese dovrà essere praticamente perfetto (livello C1) anche se esperienze pregresse non saranno indispensabili. L’obiettivo dell’azienda, infatti, è quello di creare una squadra partendo dall’inserimento di nuove risorse volenterose, senza chissà quali esperienze alle spalle. Per candidarsi è necessario registrarsi alla piattaforma EURES TMS, ovvero il programma di mobilità cofinanziato dalla Commissione europea. I candidati dovranno essere maggiorenni e cittadini comunitari, residenti in uno degli Stati membri (inclusi Norvegia e Islanda). Una volta inserito il curriculum (in lingua inglese), basterà inviare il tutto alla referente del programma.