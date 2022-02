Sapete chi è e quanto guadagna il famosissimo marito della cantante Elisa? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra le cantanti più apprezzati e conosciute, sono in molti a voler conoscere qualcosa in più sulla vita privata di Elisa Toffoli.

Elisa è senz’ombra di dubbio una delle artiste più amate e seguite. In grado di dar vita ad una carriera all’insegna del successo, di recente è tornata sul palco dell’Ariston, classificandosi al secondo posto a Sanremo 2022 grazie al brano “O forse sei tu“. Un ritorno, quello di Elisa, avvenuto a 21 anni di distanza dal successo ottenuto nel 2001 con la canzone “Luce (Tramonti a Nord Ovest)“.

Grazie alla musica è riuscita ad ottenere grandi soddisfazioni, ma non solo, sempre grazie al suo lavoro ha conosciuto anche l’uomo che è diventato suo marito e padre dei suoi figli. Ma di chi si tratta e soprattutto quanto guadagna il marito di Elisa? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Elisa, sapete chi è e quanto guadagna il marito Andrea Rigonat?

Anche il marito di Elisa è un nome molto conosciuto e apprezzato nel mondo della musica. Si tratta infatti di Andrea Rigonat. Genitori di Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio 2013, i due sono convolati a nozze nel 2015.

Oltre ad essere il marito di Elisa, Andrea Rigonat è anche il chitarrista che la accompagna, con la sua band, in ogni esibizione dal vivo. Ma non solo, è anche un produttore musicale. In effetti, oltre al sodalizio con la moglie vanta altre collaborazioni con artisti come Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Alessandra Amoroso.

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo della musica, non è dato sapere quanto guadagni Andrea Rigonat. Come già detto, oltre ad essere il marito della nota cantante, è anche un apprezzato chitarrista e noto produttore.

A proposito del suo lavoro, pertanto, interesserà sapere che in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete sembra che mediamente in Italia un produttore musicale porta a casa 28 mila euro l’anno. Importi che possono risultare più alti in base agli anni di esperienza maturati.

Per quanto riguarda il lavoro da chitarrista, invece, in media chi copre questo ruolo porta a casa tra i 300 euro e i 1.500 euro al concerto. Come già detto, comunque, sia nel caso del lavoro di produttore musicale che di chitarrista si tratta solamente di stime medie del settore. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito ai guadagni del marito di Elisa.