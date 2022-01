Noto attore italiano, pronto a calcare il palco del Festival di Sanremo 2022, ecco quanto guadagna Checco Zalone. Si tratta di cifre da capogiro.

Tra gli attori e comici italiani più conosciuti, Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, è uno dei volti più amati sia del piccolo che del grande schermo. In grado di dare vita nel corso degli anni a una carriera all’insegna del successo, non crea stupore il fatto che molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Chezzo Zalone: chi è, altezza, carriera

Nome: Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici

Altezza: 173 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 3 giugno 1977

Luogo di nascita: Capurso, della città metropolitana di Bari in Puglia.

Nato in Puglia il 3 giugno 1977, Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, è alto 173 cm ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Noto comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano, dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Lanciato da Telenorba, ottiene la notorietà nel 2005 quando approda sul palco di Zelig Off e Zelig Circus. Nel 2006, inoltre, si fa apprezzare dal grande pubblico per via della sua canzone dedicata alla Nazionale italiana di calcio dal titolo Siamo una squadra fortissimi. Nel 2007 ha condotto, assieme ad Amadeus su Italia 1, il quiz musicale Canta e vinci.

L’anno seguente compone la canzone Cuore biancorosso, mentre nel 2009 debutta sul grande schermo con il film Cado dalle nubi. A seguire, nel mese di novembre dello stesso anno, è uscito l’omonimo album contenente tutte le canzoni del film. Il 5 gennaio 2011 è uscito al cinema il suo secondo film Che bella giornata. Nel 2013, invece, ha scritto la musica per la canzone Fuggi fuggi da Foggia, che fa da colonna sonora al film Amici come noi di Pio e Amedeo.

Il 31 ottobre 2013 è uscito il film dal titolo Sole a catinelle, mentre per il Capodanno 2016 è uscito il film intitolato Quo vado?. Il 1º gennaio 2020 torna sul grande schermo con il film Tolo Tolo che lo vede impegnato anche in veste di regista. A gennaio del 2022, inoltre, è stata annunciata la sua presenza come super ospite del 72° Festival di Sanremo, con al timone Amadeus.

Chezzo Zalone: vita privata, ex, compagna, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Checco Zalone è sentimentalmente legato da anni a Mariangela Eboli. Del loro primo incontro, così come riportato da Donna Glamour, ha parlato a La Repubblica, dicendo:

“Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: “Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni”. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina“.

La coppia non è convolata a nozze e dalla loro storia d’amore sono nati due figlie, ovvero Gaia nel 2013 e Greta nel 2017.

Chezzo Zalone: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Checco Zalone. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Entrando nei dettagli, così come riportato da Money, il film Quo Vado ha incassato nel 2016 la bellezza di 65,3 milioni di euro. Il film Tolo Tolo ha incassato ben 46,2 milioni di euro, mentre Cado dalle nubi 14 milioni di euro. Numeri davvero importanti, soprattutto considerando che, in base ad alcune stime, i film di Zalone sarebbero riusciti a incassare più di 200 milioni di euro.

Ma quanto guadagna Zalone dai suoi film? Ebbene, sempre in base a quanto riportato da Money, per quanto riguarda Quo vado?, ad esempio, avrebbe portato a casa il 10% delle entrate totali. Questo vuol dire che in qualità di attore e sceneggiatore di un solo film, ovvero Quo Vado, Checco Zalone avrebbe incassato circa 6 milioni di euro.

Oltre ai film, bisogna anche considerare i guadagni derivanti dagli altri suoi lavori sul piccolo schermo e a teatro. Ma non solo, l’attore detiene il 95% del capitale della Mzl, una società di Bari dove confluiscono buona parte dei proventi dei diritti d’autore.

A tal proposito, in base a quanto stimato dal Corriere, questa società avrebbe registrato nel corso degli anni dei guadagni pari a circa 5 milioni di euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni del noto attore.

A proposito di compensi, inoltre, lo stesso Zalone, al settimanale Sette del Corriere della Sera, qualche tempo fa ha dichiarato: “Un film ogni due anni, il 60% se ne va in tasse. Alla fine dei conti prenderò quanto un discreto calciatore di serie A. Anzi no, quanto uno scarso“.

Checco Zalone: Instagram e Facebook

Non è molto attivo sui social, ma vanta comunque tantissimi follower sia su Instagram che su Facebook.