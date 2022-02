Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti del mondo della musica italiana, ecco quanto guadagna Blanco. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Blanco e Mahmood hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Brividi”.

Vincendo il Festival di Sanremo 2022, Blanco è diventato il cantante maschio più giovane della storia ad aver vinto la kermesse canora, all’età di 18 anni, 11 mesi e 26 giorni. Assieme a Mahmood, si conferma quindi essere uno degli artisti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana.

Non crea stupore quindi il fatto che in molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Blanco: chi è, altezza, carriera

Nome: Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 10 febbraio 2003

Luogo di nascita: Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia

Nato a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è alto 180 cm ed è del segno zodiacale dell’Acquario. A giugno 2020 ha pubblicato su SoundCloud l’EP Quarantine Paranoid, riuscendo così a farsi notare dalla Universal Music che gli propone un contratto discografico.

A seguire il singolo di debutto Belladonna (Adieu), mentre a luglio esce Notti in bianco. L’8 gennaio 2021 esce La canzone nostra, realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo. Il 25 febbraio 2021 esce Paraocchi, mentre il 18 giugno 2021 pubblica il singolo Mi fai impazzire con la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta.

Un vero e proprio successo, tanto da aggiudicarsi il disco di platino. In data 10 settembre 2021 esce il suo disco d’esordio dal titolo Blu celeste, che è stato certificato disco d’oro dalla FIMI dopo una settimana e disco di platino la settimana successiva.

A febbraio del 2022 partecipa, in coppia con Mahmood, alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. I due cantanti si sono esibiti con il brano Brividi grazie al quale hanno vinto la nota kermesse canora e sono stati pertanto designati a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Vincendo il Festival di Sanremo, Blanco è diventato il cantante maschio più giovane della storia ad aver vinto la kermesse canora, all’età di 18 anni, 11 mesi e 26 giorni. La più giovane della storia in assoluto, ricordiamo, resta Gigliola Cinquetti che ha vinto nel 1964 all’età di 16 anni, 1 mese e 12 giorni.

Blanco: vita privata, ex, fidanzata, figli

Sono poche le informazioni disponibili sulla vita privata di Blanco. È noto comunque che è sentimentalmente legato da circa un anno e mezzo a Giulia. La prima uscita ufficiale della coppia è stata ai Seat music Awards, con l’artista che ha confermato la propria storia d’amore.

In particolare nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Radio Deejay lo stesso Blanco ha dichiarato: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo. È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”.

Blanco: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Blanco. Considerando la sua carriera, con tanto di certificazioni d’oro e platino, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni, in base a quanto riportato da Money, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili notizie certe in merito ai compensi di Blanco.

Fresco vincitore del Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood, inoltre, ricordiamo che, in base alle informazioni disponibili in rete, sembra che per i cantanti in gara dovrebbe essere riconosciuto un indennizzo a titolo di rimborso spese per un importo pari a circa 48 mila euro. Per quanto riguarda i vincitori, invece, si portano a casa zero euro.

Stesso discorso vale anche per chi vince all’Eurovision Song Contest, che non prevede alcun montepremi in denaro. Come precisato dagli organizzatori dell’Eurovision 2021, infatti: “Il vincitore si esibirà ancora una volta e porterà a casa l’iconico trofeo del microfono di vetro. Il paese vincitore avrà tradizionalmente l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest”.

L’unico premio per chi vince, quindi, è in entrambi i casi il trofeo. Dall’altro canto riuscire a conquistare il primo posto a Sanremo e all’Eurovision Song Contest porta con sé numerosi vantaggi, come ad esempio un enorme popolarità a livello europeo che contribuisce ad aumentare le vendite di singoli e album.

Blanco: Instagram

Tra gli artisti più apprezzati, Blanco è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.