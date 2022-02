Il caro benzina e diesel non dà tregua agli italiani. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuovi aumenti con i prezzi oltre i 2 euro al litro

Per ovviare a questa situazione di continui rincari è necessario rintracciare i distributori più economici sparsi da nord a sud Italia: ecco come fare.

Sembra non conoscere fine l’aumento dei prezzi dei carburanti, che essendo di primaria importanza per le persone, proprio non ne possono fare a meno. Alla base di questa situazione incresciosa c’è la situazione di tensione tra Russia e Ucraina (quest’ultima è uno dei principali esportatori di petrolio a livello mondiale).

Era da circa 8 anni che non si registravano dei costi così ingenti per quanto concerne le materie prime. In qualche modo però bisogna cercare di limitare i “danni” ed evitare che questa spesa finisca per sovrastare le proprie casse.

Caro benzina e diesel: come trovare i distributori meno onerosi in giro per l’Italia

Focalizzandoci solo sul nostro paese, in attesa di buone nuove dal resto del mondo, esiste un solo modo per cercare di risparmiare in parte. Bisogna collegarsi alla pagina creata dal Ministero dello Sviluppo Economico denominata “Osserva Prezzi Carburanti” in cui è possibile comparare i prezzi dei vari distributori.

In questo modo si possono trovare quelli più economici situati nei pressi della propria abitazione. Effettuare la ricerca è decisamente semplice: si deve inserire la regione, la provincia e il comune. In seguito è necessario inserire il tipo di carburante che si desidera e la modalità in cui lo si vuole (self service o servito).

A quel punto non resta che ordinare per livello di prezzo crescente o decrescente. Ancor più dettagliata è la scelta per zona, che può essere utile nelle grandi città. Basta disegnare un’area o scegliere un punto specifico.

Un’altra modalità di ricerca utile è quella percorso. Quindi, si inserisce la via, il cap e la città di partenza e i medesimi dati per i luogo di arrivo (senza dimenticare il tipo di carburante o l’ordine del prezzo). Una buona soluzione quando si va in vacanza o si effettua una gita fuori porta.