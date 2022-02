Alle volte può capitare di ricevere delle chiamate da parte di Call Center e dopo 3 secondi cade la linea? Cosa significa? Si tratta di un pericolo?

A rendere il tutto apparentemente più inquietante è il fatto che non si sente alcuna voce durante la brevissima telefonata. Cerchiamo di capire a fondo la questione.

Le chiamate da parte dei Call Center sono sempre più numerose e ciò può generare una fisiologica sensazione di fastidio. Se a ciò si aggiunge l’impossibilità di sentire alcuna voce al momento della chiamata, il tutto assume dei connotati decisamente strani.

Può infatti capitare di essere contattati e dopo non aver udito nulla cade la linea dopo appena 3 secondi. Non bisogna allarmarsi, non c’è dietro nessun malintenzionato che vuole effettuare losche operazioni ai danni del prossimo.

Chiamate Call Center 3 secondi: cosa significano e qual è la loro utilità

Ad onor del vero è una pratica piuttosto utilizzata da questo genere di attività, che è necessario conoscere per evitare fraintendimenti. Le cosiddette telefonate mute non sono altro che delle procedure automatizzate utilizzate dalle aziende che effettuano Call Center.

Ciò consente loro di procedere ad una certa velocità e senza commettere alcun errore. L’operatore telefonico così non perde tempo a cercare i numeri da chiamare e non incorre nell’errore di sbagliare a digitarli.

Al contempo dovrà essere rapido per stare dietro a tutte le chiamate generate dal sistema. Nella realtà dei fatti ciò non sempre è possibile, per questo, il destinatario della telefonata in diversi casi non trova nessuno dall’altra parte della cornetta.

Ecco spiegato il misterioso motivo che ancora oggi avvolge questa procedura. Inoltre la durata massima di 3 secondi è prevista da specifiche norme in materia. Le chiamate mute infatti non possono sforare il lasso di tempo preso in considerazione.

Per effetto di ciò l’unica conseguenza è la caduta della linea. Dal canto loro le aziende del settore stanno cercando di ovviare a questa situazione inserendo nelle chiamate dei rumori (persone che parlano, cellulare che squilla o musica) per dare il tempo materiale agli addetti ai lavori di poter prendere la chiamata.