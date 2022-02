Viaggiare a bordo di treni di lusso non è un’esperienza che si compie ogni giorno. Scopriamo quali consentono di vivere un viaggio indimenticabile

Comfort, carrozze eleganti, alta cucina e itinerari da favola rendono unica questo genere di esperienza fattibile in diverse aeree del mondo.

Tra le esperienze che non possono mancare nella vita di un vero viaggiatore c’è senz’altro quella sul treno di lusso. In questo caso non è importante la destinazione, bensì il viaggio e i servizi di cui si può usufruire durante il tragitto.

Naturalmente non è un’esperienza accessibile a tutti. Essendo dotati di peculiarità e confort fuori dal comune, i costi sono decisamente esorbitanti e ciò per forza di cosa esclude le fasce di reddito più basse.

Ad ogni modo per chi ha la fortuna di poterselo permettere, cerchiamo di capire quali sono i treni di lusso su cui almeno una volta nella vita bisogna assolutamente salire.

Orient Express, il treno dei desideri viaggerà in Italia: date e itinerario

Treni di lusso: i convogli più apprezzati e famosi al mondo

Il primo che balza alla mente è sicuramente il Belmond Venice Simplon-Orient Express, meglio conosciuto come Orient Express.

Con i suoi panelli in legno, tavoli apparecchiati con stoviglie di argento e cristallo e il comfort della zona notte è diventato un simbolo a livello mondiale. È dotato inoltre di grandi Suite che dispongono di bagni privati, letti matrimoniali e pavimenti riscaldati.

Vanno in giro per l’Europa e una volta all’anno effettuata la tratta lenta di cinque notti tra Parigi ed Istanbul. Spostandoci in Asia ecco l’ultramoderno e sontuoso Suite Shiki-Shima, che viaggia alla scoperta del Giappone orientale visitando villaggi, musei, templi e mercati per una durata di tre notti.

A bordo ci sono 15 posti letto tutti decisamente variegati. Si va dalla semplice sistemazione con bagno privato fino ad arrivare alla Suite su due livelli con pannelli in legno laccato e vasche da bagno rivestite di cipresso. Per quanto concerne la cucina, a bordo è possibile mangiare il meglio della cucina nipponica.

Trenitalia, piano assunzioni: per chi passa il treno dei desideri

Per gli amanti delle esperienze uniche il Rovos Rail è quanto di meglio si possa desiderare. Attraversa luoghi naturali ed incontaminati come il Sudafrica, lo Zimbabwe, lo Zambia fino ad arrivare alle spettacolari Cascate Vittoria.

I pacchetti vanno da viaggi di 2 notti fino ad avventure di 14 notti. Il treno ha un fascino vintage e le carrozze sono state ristrutturate e implementate con moderni impianti idraulici e per l’aria condizionata.

Suite private, carrozza panoramica con divani, piattaforma con balcone aperto e vagone ristorante sono solo alcuni dei punti di forza di questo treno delle meraviglie che nel pacchetto comprende anche Safari e soggiorni in lodge altrettante sfarzosi. Tra gli altri treni della stessa maestosità meritano una menzione particolare anche “L’Alaska Railroad”, il “Maharajas Express India e il Rocky Mountaineer negli Stati Uniti.