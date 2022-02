Bonus per le famiglie, rischio blocco pensione e aiuti anche sulle bollette per titolari Legge 104: ecco tutti i temi caldi della settimana.

I nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari a 20 mila euro possono avere accesso ad alcuni interessanti bonus nel 2022.

Brutte notizie per molti pensionati che se non provvedono ad inviare al più presto questo modulo all’Inps rischiano di dover fare i conti con un blocco del trattamento pensionistico.

Tra i temi caldi della settimana, inoltre, vi segnaliamo che con la Legge 104 si allega un bonus per contrastare il caro bollette. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e soprattutto cosa sta succedendo.

Bonus 2022 per famiglie con ISEE pari a 20 mila euro

I nuclei famigliari con Isee fino a 20 mila euro possono accedere nel corso del 2022 a diversi bonus e agevolazioni. Tra questi si annovera l’assegno unico universale, che sarà erogato a partire da marzo a favore delle famiglie con figli a carico minorenni e maggiorenni fino a 21 anni.

Gli importi risulteranno differente a seconda dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare. Il range, comunque, interesserà sapere è compreso tra 175 euro a figlio, in presenza di ISEE finto a 15 mila euro, e 50 euro in caso di ISEE sopra i 40 mila euro.

Ma non solo, l’esecutivo eroga un Super Bonus per single alle famiglie composte da genitori separati o divorziati che a causa dell’impatto negativo del Covid sull’economia hanno registrato una riduzione degli introiti di almeno il 30%. L’importo può arrivare fino a 800 euro per il mantenimento dei figli a carico.

Le famiglie con ISEE di 20 mila euro, inoltre, possono ottenere uno sconto in fattura sulla bolletta della luce e del gas in presenza di tre figli a carico. Sempre le famiglie con Isee pari a 20 mila euro possono beneficiare di altri bonus, quali il bonus acquisto prima casa destinato agli under 36, ma anche il bonus asilo nido e il bonus idrico.

Per approfondire >>> Tutti i Bonus per le famiglie con ISEE di 20 mila euro: le sorprese 2022

Inps, senza questo modulo vi bloccano la pensione

Attenzione, se non avete ancora inviato questo modulo all’INPS vi conviene farlo presto, in quanto in caso contrario potreste perdere la pensione. In particolare chi non rispetta le consegne entro il 28 febbraio 2022, rischia di vedersi bloccare la pensione per ben due mesi.

Questa, infatti, è la data entro e non oltre la quale bisogna provvedere all’aggiornamento della propria condizione reddituale. Entrando nei dettagli a correre tale rischio sono i soggetti che devono inviare il modello RED.

Coloro che oltre al trattamento pensionistico non riceve altre agevolazioni, invece, dovono solamente provvedere a fornire una comunicazione inerente ai redditi percepiti nel corso dell’anno precedente.

Per approfondire >>> Pensione: inviate questo modulo entro febbraio altrimenti la perdete

Legge 104, come ottenere il Bonus bollette

Con la Legge 104 spunta un bonus da 670 euro da destinare al saldo delle utenze, in particolare quella del gas. La richiesta può essere effettuata anche dai caregiver che assistono un familiare, con i requisiti che più che sul piano reddituale si posizionano su quello sanitario.

Per poter accedere a tale bonus sarà necessario essere in possesso di tutte le certificazioni mediche che attestino l’effettiva presenza di condizioni di invalidità, oltre che l’esistenza dell’inquadramento nella Legge. Una volta accertata la presenza di tali requisiti, il soggetto beneficiario potrà così beneficiare di una riduzione sulle bollette.

Per approfondire >>> Legge 104, aiuti anche sulle bollette: soldi extra contro i rincari

Entrando nei dettagli i caregiver possono richiedere un bonus pari a 240 euro, utilizzabile solo per le spese ad alto costo. Gli importi in questione vengono assegnati fino a un massimo di 36 mensilità, con cifre che risulteranno differente a seconda dei soggetti richiedenti, con un tetto massimo pari a 670 euro.