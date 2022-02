Bonus Mamma, la scadenza si avvicina e presto non potrà più essere richiesto. E’ il momento di attivarsi e di inoltrare la domanda di accesso alla misura.

L’Assegno Unico Universale in vigore dal 1° marzo assorbirà vari bonus per le famiglie tra cui il Bonus Mamma. C’è tempo fino al 28 febbraio, dunque, per inoltrare la domanda.

L’anno dei cambiamenti è iniziato e siamo ormai entrati nel vivo delle novità. Pensioni, agevolazioni, lavoro, il 2022 è un anno rivoluzionario e i cittadini si stanno lentamente adattando alle variazioni. Nel mese di marzo arriverà il tanto nominato Assegno Unico Universale che ingloberà al suo interno gli assegni familiari, le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e vari bonus come il Bonus Bebè e il Bonus Mamma. Rimane pochissimo tempo per poter inoltrare domanda all’INPS delle misure che spariranno dal 1° marzo. Affrettatevi, dunque, per non perdere quanto spetta.

Reddito di cittadinanza e Assegno Unico: il messaggio dell’INPS fa tremare

Bonus Mamma 2022, a chi è rivolto

Il Bonus Mamma detto anche Bonus Mamma Domani o Premio alla Nascita è dedicato alle famiglie in cui è nato un bambino oppure è stato adottato o preso in affido dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2022. L’assegno può essere richiesto fin dall’ottavo mese di gravidanza e ha un importo standard di 800 euro. L’INPS eroga tale cifra indipendentemente dall’ISEE in un’unica soluzione nel momento in cui si verifica l’evento.

Condizione necessaria per poter accedere alla misura è la presenza e la residenza in Italia della madre italiana, cittadina comunitaria o non comunitaria. Detto questo, è il momento di scoprire come inoltrare la domanda all’INPS per poter ricevere gli 800 euro.

Bonus Mamma, la scadenza è prossima: come inviare la domanda

Per evitare di superare la scadenza prevista per il Bonus Mamma, è consigliabile procedere fin da subito con la richiesta di accesso alla misura. Ci sono tre strade tra cui scegliere. La prima modalità è telematica e prevede che la richiedente acceda al portale dell’INPS utilizzando SPID, Carta di Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi ed entri nella sezione dedicata ai servizi online per i cittadini. Una volta individuato il Bonus Mamma Domani o Premio alla Nascita basterà selezionare la voce di riferimento e compilare online la domanda.

ISEE più basso per accedere ai bonus: come procedere legalmente

Al termine della procedura verrà richiesto di scegliere il metodo di pagamento preferito per ricevere la somma spettante. La scelta può ricadere sul bonifico domiciliato presso Poste Italiane, sulla carta prepagata con Codice IBAN, sul libretto postale, accredito su conto corrente bancario o estero dell’AREA SEPA.

Oltre alla modalità online è possibile chiamare il numero INPS 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile) oppure rivolgersi a patronati e CAF.