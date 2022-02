Le app viaggi si rivelano di importanza cruciale per risparmiare, e talvolta consentono di azzerare i costi. Scopriamo quali sono.

Sono oggi diffusissime tra i giovani e meno giovani perché oltre a semplificare la vita, consentono un oggettivo risparmio di spesa.

La passione per i viaggi accomuna tantissime persone ed oggi più che mai in molti sentono la necessità di prendere la propria automobile o fare un viaggio in aereo o in treno, per ritornare a visitare i posti più belli del nostro paese e le più interessanti località estere. Anche questo infatti significa lasciarsi alle spalle una pandemia che si avvia forse all’atteso tramonto.

Tuttavia vero è che viaggiare rappresenta non soltanto un piacere, ma anche un costo e ciò è cosa ampiamente nota. Ma d’altra parte è innegabile che oggi internet dia una grossa mano a tutti i turisti e viaggiatori.

Infatti, è possibile adottare accorgimenti ad hoc, onde ridurre la spesa per una vacanza, servendosi di siti web specializzati e, in particolare, di app viaggi dedicate e rivolte proprio a coloro che hanno programmato un viaggio ed intendono partire a breve.

Di seguito intendiamo effettuare una panoramica di quelle che sono le app viaggi più interessanti e che certamente vale la pena installare nel proprio smartphone. Esse permettono di risparmiare qualcosa su viaggi e vacanze e ciò, in tempi di rincari generalizzati per una moltitudine di beni, non può che essere una buona notizia. Ognuna di esse ha le sue peculiarità e caratteristiche degne di nota: al viaggiatore la scelta su quale installare nello smartphone, in base a quelle che sono le sue esigenze e in rapporto alle caratteristiche del viaggio/vacanza in programma. I dettagli.

App di viaggi che fanno risparmiare: Revolut e il risparmio sul cambio valuta

Lo abbiamo appena accennato. Sono diversi i trucchi e i consigli che possono farci rientrare nel budget e farci risparmiare nel corso di un viaggio. Certamente, il modo migliore per risparmiare sta in una precisa e accurata organizzazione, di frequente unita ad una prenotazione anticipata dei maggiori servizi, come gli hotel e i trasporti.

Da ormai molto tempo gli smartphone sono entrati a far parte delle nostre vite, modificando sensibilmente il nostro modo di vivere e di viaggiare. Ed aiutando anche nella vita di tutti i giorni.

E lo smartphone rappresenta uno strumento di indubbia utilità in caso di un viaggio e di una vacanza, se pensiamo ad un’app come Revolut, disponibile per Android e iOS.

Tutti coloro che sono alla ricerca di una agevole soluzione per mettere fine alle elevate spese e commissioni di cambio valuta nei viaggi, trovano in Revolut la risposta adatta al risparmio. Revolut consiste di fatto in un conto corrente digitale a costo zero, legato a un’applicazione per smartphone.

L’app viaggi in oggetto consente di compiere transazioni in più di cento valute estere, al tasso di cambio giornaliero, e senza alcun costo e commissione aggiunta. Interessante rimarcare che il viaggiatore potrà dunque convertire i suoi euro in una qualsiasi valuta estera o compiere bonifici e pagamenti senza versare alcuna commissione. Ciò è chiaramente un risparmio oggettivo.

Al conto è altresì unita una carta di debito correlata al circuito Mastercard, con cui il possessore può prelevare soldi in tutto il mondo. Quanto detto finora vale per il servizio base, mentre coloro che attivano uno dei conti premium – con un piccolo canone mensile annesso – potranno contare in ulteriori ed interessanti servizi, tra cui ad esempio l’assicurazione sanitaria viaggio.

Per la gestione del budget: come funziona Trabee Pocket

E’ evidente che uno dei modi migliori di risparmiare in viaggio consiste nell’avere sempre sotto controllo il budget a disposizione e le spese compiute. E Trabee Pocket appare una delle app migliori per la gestione del budget e il tracciamento delle spese durante il viaggio e la vacanza.

Anzi si tratta di una app specificamente pensata per permettere ai viaggiatori di organizzare e tenere traccia delle proprie spese in modo attento e senza rischi di sbagliare.

Interessante notare che l’app in oggetto dà una panoramica complessiva delle spese, suddividendole per categorie e indicando le quelle che conducono ad un maggior esborso. Grazie a Trabee Pocket, colui che installato l’app sul cellulare potrà:

Aggiungere velocemente le spese compiute;

Controllare tutte le statistiche delle proprie spese di viaggio (grafico a torta e importo totale per categoria);

Verificare quanto è stato già speso e quanto ancora è a disposizione;

Aggiungere una nota e un’immagine alla spesa come una sorta di diario;

Impostare i tassi di cambio desiderati;

Modificare le categorie, così da personalizzarle, aggiungendole, rimuovendole, cambiando icona e colore.

Ne consegue che anche questa app viaggi contribuisce al risparmio del viaggiatore/turista.

Splitwise: l’app che serve a dividere i costi dei viaggi

In caso di viaggi in coppia o in compagnia, è necessario tenere sotto controllo altresì la distribuzione delle spese per singolo partecipante al viaggio. Grazie a Splitwise, colui che la installa sullo smartphone – l’app è disponibile per Android e iOS – potrà servirsi di un utile strumento per appuntare le spese di viaggio senza rischi di sbagliare nel fare i conti. Grazie a quest’applicazione, sarà sempre possibile sapere chi è in debito con l’utente in relazione alle spese di viaggio.

Non vi sono dubbi sull’utilità di Splitwise: se si ha bisogno di tenere sott’occhio i costi di viaggio o sapere chi ha pagato cosa, questa è un app che si rivela indispensabile.

D’altronde quanto pubblicato su Google Play a descrizione dell’app, lo conferma: “Splitwise è un’app gratis per amici e coinquilini per tenere traccia di bollette e altre spese condivise. Su Splitwise ognuno potrà controllare le spese condivise dal web o dal proprio cellulare”.

Le app viaggi per prenotare risparmiando: ecco quali sono

Molto utili sono le app per i viaggi, che consentono di prenotare spendendo meno. Di seguito vediamo quali sono alcune delle più note e scaricate.

Pirati in viaggio

Rileva anzitutto Pirati in viaggio, che di fatto costituisce un aggregatore di offerte: ogni giorno sono inserite offerte relative a voli, pernottamenti o anche pacchetti di viaggio.

Alcune offerte sono molto convenienti, in particolare per quanto attiene ai last minute, i pacchetti o le offerte riferite a viaggi con partenza infrasettimanale.

Da notare che oltre all’app per iOS e Android, l’interessato può consultare il sito online.

Momondo

Anche questa app viaggi consiste in un’altra piattaforma per confrontare i prezzi dei voli, ma anche di alberghi, noleggio auto e pacchetti vacanza. Molto utile è la funzione che consente all’utente di visualizzare sulla mappa i voli più convenienti dal lato economico, in modo da lasciarsi ispirare sulla prossima meta turistica.

Anch’essa è un’applicazione disponibile su iOS e Android.

Skyscanner

Consultabile anche come sito web, Skyscanner rappresenta con tutta probabilità il sito più famoso per confrontare i prezzi dei voli e prenotare il più economico. Da notare che sia la versione desktop che l’app viaggi per Android e iOS sono caratterizzate d un’interfaccia molto semplice ed adatta anche a chi è poco pratico con le nuove tecnologie. Si potranno inserire una serie di filtri personalizzati (prezzo massimo e numero di scali, ad esempio) per trovare il volo che consente di risparmiare maggiormente.

Hopper

Hopper consiste in un’altra vantaggiosa app che favorisce il contenimento delle spese di viaggio. Come? Ebbene permette all’utente di monitorare i costi dei voli e comunica quando è disponibile il prezzo più basso. Grazie a Hopper è possibile sfruttare uno strumento idoneo a trovare i voli migliori a basso costo così da massimizzare i risparmi.

Altro aspetto positivo è che servendosi di Hopper, l’interessato non dovrà stare costantemente a monitorare i siti per acquistare voli, perdendo un sacco di tempo.

Booking: viaggi a 360°

Molto pubblicizzato è poi il servizio offerto da Booking, ossia uno dei più noti portali di prenotazione hotel del mondo. Per viaggiare e al contempo risparmiare, si rivela una soluzione azzeccatissima: all’interno di Booking si possono trovare alloggi di ogni tipo (dai B&B, alle case vacanza, fino agli hotel di lusso), ed è possibile leggere le recensioni degli ospiti precedenti per ogni struttura, in modo da potersi fare un’idea sulla qualità dell’offerta.

Non solo: l’assistenza si caratterizza per essere sempre tempestiva e disponibile. Da notare altresì che Booking include un programma fedeltà che assicura sconti o altri bonus agli utenti fidelizzati.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l’utente è libero di scegliere: potrà prenotare l’hotel attraverso la versione desktop del sito o con l’app viaggi per iOS o Android.

Flixbus, per viaggiare in autobus

Per chi non intende viaggiare in aereo, auto, nave o treno, l’app viaggi Flixbus appare senza dubbio utile a risparmiare sui viaggi. Si tratta di una compagnia di bus low cost che opera in tutto il mondo e assicura prezzi sempre assai convenienti. I bus sono nuovi, comodi e caratterizzati dal WiFi gratuito.

Da notare che l’interessato potrà prenotare il viaggio in pullman direttamente dal sito, oppure scaricare l’app per iOS o Android.

Uber

Per quanto riguarda il risparmio negli spostamenti in viaggio, un’altra app da considerare è Uber. Si tratta di un’applicazione che consente all’utente di trovare dei tassisti a prezzi davvero bassi, anche in ragione del fatto che in molti paesi c’è l’opzione di prendere un taxi condiviso.

Spiegare il funzionamento è molto semplice: se una persona deve andare in una certa destinazione, Uber in automatico individuerà altre persone che si devono dirigere proprio in quella zona, garantendo così di poter dividere i costi del taxi con gli altri passeggeri.

Chiaramente un’applicazione del genere, al fine di funzionare bene, dovrebbe essere usata nei grandi centri abitati. Si tratta di un prodotto disponibile sia su iOS che su Android.

Le app per viaggiare e avere sotto controllo la mappa, risparmiando

Per tutti coloro che viaggiano e che intendono risparmiare si rivela fondamentale effettuare spostamenti precisi, senza girare a vuoto e magari spendere inutilmente in carburante. Ebbene, esistono delle app viaggi vad hoc che servono all’utente ad indicare dove si trova, dove sta il punto di destinazione e come fare per raggiungerlo con il tragitto più breve e economico.

Queste mappe multimediali sono molto semplici da usare: basta inserire la destinazione e per il resto fanno tutto loro. Eccole di seguito.

Google Maps

Senza ombra di dubbio, la più conosciuta ed anche la più utilizzata. Peculiarità di Google Maps, oltre al fatto che funziona molto bene, è che consente di scaricare le mappe offline, in maniera tale da poter visualizzare sempre dove ci si trova senza consumare internet. Questo è oggettivamente un risparmio degno di nota.

CityMapper

Altra app molto utile per orientarsi durante i viaggi è CityMapper. Si tratta di uno strumento che funziona benissimo nelle grandi città, in quanto il punto di forza di Citymapper è che è molto dettagliata per quanto riguarda i mezzi pubblici. Anzi molto probabilmente è la migliore app per individuare quale mezzo usare per giungere a destinazione, risparmiando.

Inoltre quest’applicazione è piuttosto affidabile anche per quanto attiene all’orario di arrivo dei mezzi, e ciò certamente aiuta a non dover aspettare molto tempo alle fermate.

MapsMe

Un’ottima alternativa alle app viaggi citate è MapsMe, ed è anche una delle più utilizzate in viaggio perché funziona totalmente offline, con un oggettivo risparmio di costi.

Anzi MapsMe certamente rappresenta una terza opzione degna di nota, oltre a Google Maps e Citymapper. Essa può rivelarsi assolutamente indispensabile laddove non si abbia internet a disposizione o nei luoghi in cui Google non funziona.

The Fork: l’app per risparmiare sul cibo nei viaggi e vacanze

E’ ben noto che tra le spese essenziali legate ai viaggi, vi sono quelle relativa al cibo ed è vero che, se non si presta la dovuta cautela, anche in fatto di alimentazione durante un viaggio si rischia di spendere più del necessario. Ecco perché appare opportuno indicare alcune app viaggi per smartphone, pensate apposta per il viaggiatore che vuole risparmiare a pranzo e a cena.

Molto conosciuta ed apparsa anche in televisione con una campagna pubblicitaria ad hoc, è The Fork, disponibile per Android e iOS.

In buona sostanza, The Fork consiste in un servizio che consente all’utente di cercare, prenotare e recensire i ristoranti dall’app o dal sito della piattaforma. Lanciata da TripAdvisor nel 2015, grazie a questo strumento per smartphone è possibile cercare, riservare un tavolo e sfruttare convenienti sconti nei ristoranti più consigliati dalle guide e dagli utenti.

Insomma, non vi sono particolari dubbi: The Fork si fonda sul sistema di recensioni, per dare luogo ad una relazione di fiducia tra cliente e ristoratore. Detto sistema certamente contribuisce a sancire la popolarità di questo o quel ristorante.

A fare la differenza in The Fork sono i servizi previsti dagli stessi ristoratori i quali, con sconti e promozioni, intendono spingere i clienti a visitare i loro locali per fermarsi a mangiare. Questo il meccanismo di The Fork in sintesi:

Selezione dell’area di ricerca o del tipo di cucina;

Accesso ad una varietà di opzioni con sconti applicabili in base agli orari e al menù;

Conferma della prenotazione via app;

Applicazione dello sconto nel momento in cui ci si reca nel locale prescelto, si fornisce il proprio nome e si comunica di aver prenotato con The Fork.

Da notare altresì che per ogni nuova spesa l’utente accumulerà punti i quali, con il tempo, sbloccheranno sconti cumulabili e combinabili con le altre riduzioni di prezzo applicate dai ristoranti, per un risparmio in viaggio ancora superiore. Sono dunque piuttosto evidenti le ragioni alla base della diffusione di The Fork e certamente si tratta di un’applicazione che può condurre ad un risparmio non indifferente.

I vantaggi di The Fork in breve

Ricapitoliamo di seguito i vantaggi clou di quest’applicazione, che ben evidenziano perché dovrebbe essere presente nel cellulare di qualsiasi viaggiatore:

Maggiore trasparenza grazie alla possibilità di cercare i ristoranti sulla scorta di tantissimi criteri e filtri, scegliendo così l’esperienza gastronomica desiderata;

Possibilità di usufruire di maggiori dettagli, con libero accesso alla scheda del ristorante e individuazione di indirizzo, promozioni applicate, mappa, foto del locale, piatti e recensioni dei clienti;

Grande comodità della prenotazione, che avviene in pochi clic;

Previste numerose scontistiche;

Possibilità di trovare più di 20.000 ristoranti a Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e nel resto d’Italia;

Possibilità di recensire il ristorante provato.

Too Good to Go: l’app per i viaggi contro lo spreco alimentare

Tutti coloro che intendono risparmiare nei loro viaggi e vacanze, debbono ricordarsi che esiste anche Too Good to Go, un’app che serve di fatto ad aiutare l’ambiente e a promuovere il consumo di cibo che altrimenti verrebbe sprecato. E ovviamente si può contare su prezzi abbordabili e per tutte le tasche.

”La nostra app è il modo più semplice per diventare protagonisti della lotta antispreco – scaricala, registrati gratuitamente e inizia a salvare il cibo rimasto invenduto (ma ancora buonissimo!) nei tuoi negozi preferiti. A un prezzo fantastico potrai mangiare e, allo stesso tempo, fare del bene al nostro pianeta. Inizia subito”, queste le parole utilizzate nella home page del sito web ufficiale, che ben chiariscono la funzione di Too Good to Go.

Nel sito si trova altresì indicato che ben 5,4 milioni di persone in Italia stanno già salvando cibo grazie all’app viaggi in oggetto e che più di 20mila bar, ristoranti, supermercati, panetterie, hotel sono su Too Good to Go. Mentre 6 milioni di pasti sono stati salvati fino ad oggi nel nostro paese.

Grazie a Too Good To Go l’utente può acquistare una Magic Box con l’invenduto del giorno, a partire da soli 2 euro e fino a 6 euro, scegliendo tra le offerte di ristoranti, forni, bar, pasticcerie, supermercati e non solo.

Il meccanismo di funzionamento è di agevole comprensione. L’interessato indica la zona di ricerca, seleziona il locale e per pochi euro acquista una Magic Box, ossia una scatola contenente cibo fresco e di ottima qualità.

Ciò che fa la differenza e che rende le Magic Box così economiche è la loro funzione. In particolare, il cibo che è venduto da ristoranti, bar, panetterie e supermercati è stato cucinato in giornata o in scadenza sugli scaffali: grazie all’app è comprato a pochissimi euro per evitare che venga buttato e dunque per ridurre gli sprechi.

App di viaggi per risparmiare sul pernottamento

Ovviamente coloro che intendono programmare un viaggio, vogliono risparmiare qualcosa anche nelle soste nei luoghi al fine di trascorrervi la notte. Ebbene vi sono alcune app pensate apposta per questo.

Couchsurfing travel app

Per Android e iOS, si tratta di un’applicazione utile nel caso si voglia risparmiare non poco per il pernottamento, senza andare in un hotel. Occorre però spirito di adattamento, e sfruttare i vantaggi del cd. couchsurfing.

Couchsurfing travel app è di fatto la versione mobile della notissima piattaforma online, la quale consente di soggiornare a costo zero nelle case degli abitanti locali. Non stupisce che siano in tanti ad offrire una sistemazione: da un comodo letto ad un divano fino a un materasso sul pavimento. Ma attenzione: il couchsurfing non è una semplice strategia di risparmio per ottenere un letto in caso di viaggio.

Partecipare al couchsurfing significa spendere tempo con i proprietari e creare una connessione con loro, a volte un’amicizia. Sono opportune dunque le attitudini relazionali, anche perché chi dà la propria abitazione per i viaggiatori lo fa frequentemente per fare nuove conoscenze e con volontà di socializzazione.

Non sorprende dunque che l’applicazione sia anche dotata della funzione “Hangout” per scoprire altre persone nei dintorni che siano interessate a chiacchierare, condividere consigli e far conoscere ai turisti e viaggiatori i luoghi migliori delle località.

Worldpackers

Molto utile anche l’applicazione Worlpackers, di fama mondiale e disponibile per Android e iOS. Questo strumento consente di viaggiare proponendo le proprie capacità e il proprio supporto e aiuto, onde ottenere in cambio vitto e alloggio.

Creato il proprio profilo in detta app viaggi e immesse le proprie capacità e i servizi in grado di offrire alla comunità, occorre semplicemente cercare un host nella propria meta.

Per fare un esempio, tra i servizi proponibili dall’utente – in cambio di vitto e alloggio per qualche notte – vi sono i contributi sociali per la comunità locale, oppure il lavoro come cameriere negli ostelli e così via.

Sicuramente Worldpackers è un’app che consente di conoscere luoghi e persone da tutto il pianeta, migliorare le proprie capacità e acquisire nuove conoscenze. Tutto ciò in cambio di un sostanziale risparmio sui costi del viaggio e della vacanza.

Da rimarcare altresì che l’applicazione è molto sicura ed è caratterizzata da uno staff disponibile ad aiutare in ipotesi di richiesta di aiuto o chiarimenti.

Airbnb

Anch’essa disponibile per Android e iOS, e compresa ovviamente tra le app di risparmio in viaggio, è la nota Airbnb, ossia uno dei pionieri per quanto riguarda l’idea di condivisione in viaggio. Grazie a questa applicazione, è possibile rintracciare appartamenti, case, monolocali, stanze da letto e molti altri luoghi in cui soggiornare a un prezzo ribassato rispetto a quelli degli hotel.

Il meccanismo è molto semplice: Airbnb consiste di fatto in una piattaforma di condivisione che consente di pubblicare l’annuncio della propria casa o stanza e mettersi in contatto con persone che desiderano usufruire dell’affitto, siano essi viaggiatori, studenti o lavoratori.

In buona sostanza, Airbnb rappresenta il soggetto intermediario tra cliente e proprietario dell’immobile e consente ad ambo le parti indubbi vantaggi. Dal lato del viaggiatore, in particolare, l’app permette un oggettivo risparmio sul pernottamento.