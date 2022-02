L’emicrania è una patologia che permette di ricevere un assegno mensile e la Legge 104. Scopriamo in quali casi è riconosciuta l’invalidità.

Mal di testa, nausea, ipersensibilità alla luce, in una parola “emicrania”. Chi ne soffre può ottenere delle indennità che in pochi conoscono.

Soffrire di emicrania significa avere un dolore costante alla tempie e alla testa che può durare più giorni fino ad impedire il normale svolgimento delle attività quotidiane. Lavorare e studiare, poi, con un mal di testa continuo e martellante associato a nausea, vomito, stanchezza e ipersensibilità alla luce diventa impossibile e richiede uno sforzo fisico e mentale eccessivo. Ecco il motivo per cui l’emicrania viene considerata una malattia sociale tra le più invalidanti, seconda solo alla lombalgia. Di conseguenza, è possibile ottenere un assegno mensile e l’accesso alla Legge 104 a determinate condizioni.

Emicrania, un dettaglio che sfugge a tante persone

L’emicrania è una patologia dalle cause poco conosciute che probabilmente è determinata da una particolare condizione neurovascolare che permette l’interazione tra i vasi sanguigni presenti nella testa e addirittura nel cervello. Le conseguenze possono risultare invalidanti soprattutto quando si assiste al persistere dei sintomi per svariati giorni.

A soffrire maggiormente della malattia sono le donne e in molti casi i farmaci non sono sufficienti per bloccare il dolore. In particolar modo, ulteriori problematiche possono verificarsi se l’emicrania è associata all’aura, fastidiosi sintomi sensoriali. Quando il dolore diventa eccessivo tanto da interferire con le attività quotidiane, con il lavoro o con la vita sociale è possibile richiedere il riconoscimento dell’invalidità.

Quando l’invalidità viene riconosciuta

Nel momento in cui l’emicrania viene riconosciuta come malattia cronica si ha diritto all’invalidità. Attenzione, non in tutte le regioni è possibile ottenere un assegno mensile in relazione a tale patologia. L’INPS, infatti, non ha inserito l’emicrania nell’elenco delle malattie invalidanti. Eppure in alcune regioni è riconosciuta come tale a condizione che si presentino specifici percentuali di invalidità.

Lombardia e Valle d’Aosta, ad esempio, assegnano un’invalidità del 15% alle forme episodiche a frequenza di attacchi medio bassa. In questo caso il soggetto risponde alle cure somministrate. La percentuale compresa tra il 16 e il 30% spetta per le forme episodiche con frequenza di attacchi medio alta e una scarsa risposta ai trattamenti. Infine, la percentuale tra il 31 e il 46% riconosce l’invalidità per le forme croniche completamente refrattarie alle cure. Nel momento in cui si raggiunge il 45% di invalidità, si entra a far parte delle categorie protette pur non ricevendo alcuna indennità economica.

Emicrania e assegno mensile

Per poter ottenere un assegno mensile è necessario che l’emicrania venga riconosciuta come malattia sociale. Deve presentarsi, dunque, come emicrania cronica ad alta frequenza, cefalea a grappolo cronica, cefalea cronica quotidiana, forma parossistica cronica, continua o come cefalea nevralgiforme unilaterale.

La malattia sociale – morbosa e letale – causa infermità, menomazioni organiche invalidanti e comporta onerose spese. Di conseguenza può essere riconosciuta come patologia invalidante e con una percentuale superiore al 74% di invalidità permette di ottenere un assegno mensile e la Legge 104 nonché l’indennità di accompagnamento per i casi più gravi di non autosufficienza.