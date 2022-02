Quanto vale oggi un buono fruttifero postale in lire? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme come fare per scoprirlo.

I buoni fruttiferi postali sono indubbiamente uno strumento molto apprezzato in quanto consentono di risparmiare il proprio denaro senza dover sostenere costi di gestione.

Il denaro non è garanzia di felicità ma aiuta senz’ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di questioni. A partire dal cibo fino ad arrivare ai prodotti per la casa, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

Tra gli strumenti più utilizzati e apprezzati in tale ambito non possiamo non annoverare i buoni fruttiferi postali. Come noto, quando si effettua la richiesta di rimborso viene restituito il capitale versato più gli interessi maturati. A tal proposito sorge spontanea una domanda: quanto vale oggi un buono fruttifero in lire? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme come fare per scoprirlo.

Buono fruttifero postale in lire, quanto vale oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare attenzione alle condizioni riportate sul retro dei buoni fruttiferi postali. A proposito di quest’ultimi sono in molti a chiedersi ad esempio quale sia il valore ad oggi di un buono fruttifero postale ordinario serie Q emesso nel 1987 di 3 milioni di lire.

Ebbene, a fornire una risposta in tal senso ci pensa la Cassa Depositi e Prestiti che mette a disposizione un apposito calcolatore grazie al quale è possibile, appunto, conoscere il valore del proprio buono. A tal fine bisogna però inserire alcune informazioni importanti, quali ad esempio la tipologia del buono e la data di sottoscrizione. In alternativa si consiglia di accedere alla propria aerea personale sul sito di Poste Italiane in modo tale da sapere quale sia l’effettivo valore dei propri buoni fruttiferi postali.

A tal proposito, così come riportato da Investire Oggi, se si possiede un buono sottoscritto il 15 febbraio 1987 con importo di 3 milioni di lire, è possibile conoscere il valore inserendo nel sito della Cassa Depositi e Prestiti poc’anzi citato la data di liquidazione. Premendo su Calcola appare quindi una schermata grazie alla quale è possibile evincere che ad esempio, ad oggi, per un buono fruttifero postale della serie Q del 1987 dal valore di 3 milioni di lire gli interessi lordi maturati sono pari a 19.855,79 euro.

La ritenuta fiscale è pari a 1.240,99 euro e questo il montante liquidato risulta pari a 20.164,17 euro. Entrando nei dettagli, la ritenuta fiscale sugli interessi era del 6,25% fino al 31 agosto 1987, per poi diventare del 12,50%. La data di prescrizione, invece, è fissata a dicembre 2027.