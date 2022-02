Scatta l’obbligo della scatola nera sull’auto per tanti automobilisti. Vediamo chi sarà coinvolto, a partire da quando e quali sono le sanzioni previste.

Presto sarà obbligatorio avere la scatola nera nella propria auto. Tale imposizione, però, non varrà per tutti gli automobilisti; scopriamo per chi.

La scatola nera è un registratore di dati di evento volto a rilevare informazioni sull’auto. I dati che raccoglie si riferiscono alla velocità, alla frenata, all’inclinazione della strada e alla posizione. Inoltre rileva informazioni sullo stato e sulla frequenza di attivazione dei vari sistemi di sicurezza per prevenire un incidente. Per alcuni automobilisti presto diventerà obbligatorio avere una scatola nera nel proprio veicolo. Vediamo per chi, da quando e quali sono le sanzioni previste in caso di inottemperanza.

Auto, chi dovrà avere la scatola nera

Il regolamento dell’Unione Europea stabilisce che tutti i nuovi veicoli dovranno essere dotati di scatola nera. Dal 6 luglio 2022, nello specifico, il rilascio dell’omologazione UE verrà rifiutato se le direttive non saranno seguite e dal 7 luglio 2024 non potranno essere immatricolate per la prima volta auto senza la black box.

Le nuove regole, dunque, coinvolgeranno in primis le case automobilistiche che dovranno intervenire sui nuovi veicoli montando la scatola nera. In un secondo momento coinvolgerà le prime immatricolazioni. Tutti gli automobilisti che possiedono già un’auto, dunque, non devono preoccuparsi di adattarsi al cambiamento.

Chi verrà coinvolto nel processo di cambiamento

Le auto in circolazione non saranno coinvolte dalle direttive dell’Unione Europea. Gli automobilisti non dovranno procedere con l’acquisto e l’installazione autonoma di una scatola nera su un’auto già in circolazione. I primi mezzi che dovranno rispettare l’obbligo dal 6 luglio dell’anno in corso sono le auto e i veicoli commerciali leggeri di nuova omologazione. Nel 2024, poi, a partire dal 7 luglio verranno coinvolti tutte le auto di nuova immatricolazione fino ad arrivare al 2029 con l’obbligo esteso ai mezzi pesanti.

Detto questo rimane il fatto che un automobilista può autonomamente scegliere di installare un dispositivo di registrazione. Tante persone decidono di procedere in tal senso nel momento in cui stipulano una polizza assicurativa che consente di risparmiare sul premio in caso di installazione di una scatola nera e di bloccare aumenti di prezzo se si guida prudentemente.

Le sanzioni previste

Ottime notizie per gli automobilisti. Non sono previste sanzioni di alcun genere dato che l’obbligo riguarda le case automobilistiche.