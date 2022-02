Comprare un’auto nuova evitando il costo dell’assicurazione e del bollo, sembra fantascienza ma è un realtà. Basta conoscere un escamotage all’insegna del risparmio.

Il mercato dell’auto sta attraversando una profonda crisi in seguito alla pandemia, ora è il momento di ripartire e regalarsi qualche sfizio evitando, però, spese aggiuntive.

Due anni di limitazioni, di periodi di lockdown e quarantene hanno impedito a tanti automobilisti di realizzare il sogno di acquistare un’auto nuova. Il pensiero di avere tra le mani un veicolo di ultima uscita, dotato di ogni confort e dettagli tecnologicamente avanzati ha accompagnato tante persone per diversi mesi senza che fosse appagato. Ora è il momento di dare una svolta all’apatia generale, di riprendere in mano la propria vita e di compiere un folle gesto in grado di riportare serenità. E’ bene, però, non tralasciare l’importanza del risparmio soprattutto venendo fuori da un periodo di rilevante difficoltà economiche. E se vi dicessi che esiste un modo per non pagare assicurazione e bollo auto su un’auto nuova?

Legge 104 e acquisto auto: le agevolazioni, e c’è un’altra sorpresa

Calo della ricchezza e mercato dell’auto

L’uscita da un periodo di crisi generale non è mai semplice. I settori messi in ginocchio dalla pandemia sono numerosi e la ripresa sembra essere lenta soprattutto con riferimento al mercato dell’auto. Tra cassa integrazione, chiusure di attività, riduzioni del monte ore lavorativo, il pensiero di acquistare una nuova automobile è stato, giustamente, tralasciato ma ora l’Italia si ritrova con un settore in forte crisi. Durante la pandemia si è registrato un calo di immatricolazioni pari all’85% con ripercussioni sulle concessionarie ma anche sulle compagnie assicurative.

Green-Pass, stangata sugli automobilisti che non ce l’hanno: tutti a casa

Ora la situazione sta migliorando, il mercato sta pian piano riprendendo le sue attività ma i cittadini con l’intento di risparmio temono la grande spesa di acquisto di un’auto al pari dei costi accessori – assicurazione e bollo. Ebbene, un modo per ridurre a zero le spese aggiuntive esiste e si chiama noleggio a lungo termine.

Noleggio a lungo termine, la soluzione del risparmio

Invece di acquistare un’auto, chi ha voglia di guidare un nuovo veicolo può riflettere sulla possibilità di optare per il noleggio a lungo termine. Se fino a qualche anno fa tale soluzione richiamava solamente le aziende, oggi si fanno avanti anche privati e professionisti. Il noleggio consente di avere una nuova auto stipulando un contratto dalle tempistiche variabili generalmente tra i 12 mesi e i 5 anni. L’automobilista non dovrà anticipare capitale né pagare bollo auto o assicurazione. Dovrà solamente farsi carico del pagamento di una rata mensile per il lasso di tempo stabilito – 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

La rata include ogni dettaglio di spesa, dalla polizza Kasko al bollo, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria e fa riferimento ad un preciso limite di chilometri da effettuare in un anno. L’automobilista, dunque, dovrà solamente pagare la rata e il carburante per poi restituire l’auto alla scadenza del contratto.