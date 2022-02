Pagare un’unica rata mensile per la macchina, il bollo e l’assicurazione auto è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

A partire dalla patente, passando per l’assicurazione, fino ad arrivare al bollo, sono davvero tanti i costi da dover sostenere pur di mantenere un’auto.

Bollette di acqua, luce e gas, ma anche prodotti per la pulizia della casa, vestiti e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i costi da dover sostenere, tra cui, appunto, quelli per l’auto. Proprio quest’ultimi, d’altronde, hanno un peso non indifferente sul bilancio famigliare.

Per questo motivo non stupisce che in molti siano alla ricerca di una soluzione che permetta di tagliare un po’ questi costi. Ebbene, in tale ambito interesserà sapere che pagare un’unica rata mensile per la macchina, il bollo e l’assicurazione auto è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Auto, pagare un’unica rata mensile per macchina, bollo ed RCA è possibile: cosa c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere assieme come sia importante prestare attenzione alla prescrizione del bollo auto, in quanto non sempre è possibile fare il ricorso. Sempre soffermandosi sulla tassa automobilista, interesserà sapere che è possibile pagare un’unica rata mensile onnicomprensiva proprio di bollo, ma anche la stessa macchina e assicurazione. Ma come fare?

Ebbene, questo è possibile grazie al noleggio a lungo termine. Proprio quest’ultimo, in effetti, si rivela essere il segmento che ha registrato la miglior performance nel 2021. Entrando nei dettagli l’anno scorso le auto immatricolate per il noleggio a lungo termine in Italia sono state ben 258.870, ovvero +21% rispetto al 2020. Un modo alternativo di acquistare le auto, che permette di beneficiare di innumerevoli vantaggi.

Sempre come riportato da Nord Est Economia, a tal proposito il capogruppo del settore Automotive delle Confcommercio di Fvg e Veneto, Giorgio Sina ha spiegato che: “L’’Nlt è un business che si sta sviluppando sempre più. Comporta infatti molti vantaggi al cliente che in luogo di pagare l’auto in un’unica soluzione si può gestire con una rata mensile onnicomprensiva per la macchina, l’assicurazione, le manutenzioni, il bollo e il cambio gomme“.