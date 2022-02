Quanto guadagna una sciatrice professionista che conquista una medaglia alle Olimpiadi? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Lo sci si rivela essere indubbiamente uno sport che desta da sempre molto interesse, in particolar modo in occasione delle Olimpiadi invernali.

A partire dal calcio, passando per i motori, fino ad arrivare al basket, sono davvero molti gli sport in grado di attirare l’attenzione di un gran numero di appassionati. In tale ambito, ovviamente, non possiamo non annoverare i Giochi olimpici invernali che, come è facile intuire dal nome, si presentano come un evento sportivo che raccoglie, appunto, le gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve.

Tra queste si annovera senz’ombra di dubbio lo sci che nel corso degli ultimi anni è riuscito a registrare un interesse sempre maggiore. Non crea stupore, pertanto, il fatto che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più sui protagonisti di questo sport, come ad esempio quanto guadagni una sciatrice professionista che conquista una medaglia alle Olimpiadi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Federica Pellegrini, quanto guadagna la “Divina” del nuoto azzurro

Olimpiadi, Sofia Goggia e Nadia Delago, quanto guadagna chi vince una medaglia: cosa c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme quanto guadagna un giocatore di curling. Oggi, invece, ci soffermeremo sullo sci, con l’Italia che ha portato a casa due storiche medaglie nella discesa libera femminile. L’oro è andato alla campionessa Mondiale, ovvero la svizzera Corinne Suter. Sul podio le italiane Sofia Goggia e Nadia Delago, rispettivamente medaglia d’argento e bronzo.

A 23 giorni dall’infortunio di Cortina, Sofia Goggia conquista la sua seconda medaglia olimpica dopo l’oro, sempre in discesa, del 2018, mentre per Nadia Delago, all’esordio olimpico, si tratta del primo podio in carriera nella manifestazione a cinque cerchi. Un risultato quindi straordinario per l’Italia, con molti che si chiedono quanto guadagna una sciatrice professionista che conquista una medaglia alle Olimpiadi.

Ebbene, in base a quanto riportato da Money, per i Giochi invernali di Pechino una medaglia d’oro vale 180 mila euro, quella d’argento 90 mila euro, mentre quella di bronzo 60 mila euro. È bene sottolineare che si tratta di premi lordi. Su questi importi, infatti, devono essere pagate le tasse, così come previsto dall’ordinamento del nostro Paese.

Aldo Montano: quanto guadagna il campione olimpico, concorrente del GF Vip

Ma non solo, sempre come riportato da Money, la Federazione degli sport invernali mette a disposizione un montepremi totale dal valore di un milione di euro da suddividere, in base ad un apposito ranking, tra tutti gli atleti che conquistano almeno una medaglia.