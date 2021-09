Grande campione olimpico e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Aldo Montano.

Campione olimpico, Aldo Montano è anche uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In grado di costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna delle vittorie e del successo, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Aldo Montano: chi è, altezza, carriera

Nome: Aldo Montano

Altezza: 185 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 18 novembre 1978

Luogo di nascita: Livorno

Nato a Livorno il 18 novembre 1978, Aldo Montano è alto 185 cm ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Cresciuto in una famiglia di schermidori olimpici, tutti specializzati nella sciabola, anche Aldo Montano ha intrapreso lo stesso percorso. Inizialmente è stato arruolato nel Centro Sportivo dei Carabinieri, in seguito per la Polizia Penitenziaria, per poi gareggiare per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Nel 2004, alle Olimpiadi di Atene, vince la medaglia d’oro nella sciabola individuale e la medaglia d’argento nel torneo a squadre. Inizia quindi a diventare un volto noto al pubblico, grazie alla sua presenza, in qualità di ospite fisso, a Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura. In seguito ha anche partecipato ad altri programmi televisivi, come La Fattoria e Selfie – Le cose cambiano.

Varie, quindi, le sue partecipazioni a programmi televisivi, senza mai trascurare la sua passione per la scherma. Ha partecipato, ad esempio, ai Giochi del Mediterraneo di Almería 2005 aggiudicandosi la medaglia d’oro. Ma non solo, nel 2008 vince il bronzo nella sciabola a squadre, mentre nel 2011 vince l’oro nel torneo di sciabola individuale ai Campionati mondiali di Catania.

L’anno seguente, alle Olimpiadi di Londra, si aggiudica la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre. In occasione dei Campionati del Mondo di Mosca del 2015, invece, si aggiudica la medaglia d’oro a squadre. In seguito vince l’argento a squadre nella sciabola in occasione dei Campionati Mondiali del 2018.

Se tutto questo non bastasse, a Tokyo 2020 ha partecipato alla sua quinta Olimpiade, dove il 28 luglio 2021 ha vinto la medaglia d’argento nella Sciabola maschile a squadre. Il 13 settembre del 2021, invece, entra nella casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini.

Aldo Montano: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Aldo Montano è stato in passato sentimentalmente legato a Manuela Arcuri, fino al 2006. Dal 2007 al 2012 ha avuto una relazione con la showgirl Antonella Mosetti. In seguito ha trovato la felicità al fianco di Olga Plakhina, con cui è convolato a nozze nel 2016.

Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Olimpia nel 2017 e Mario Jr nel 2021. A proposito del rapporto con la moglie, inoltre, lo stesso Montano, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha dichiarato: “Mia moglie mi ha spinto tanto, è stata la prima tifosa, mi ha spinto in età matura, lo devo a lei perché sa cosa c’è dietro“.

Aldo Montano: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Aldo Montano. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, come riporta Money, un atleta che partecipa alle competizioni nelle squadre delle Fiamme Gialle o delle Fiamme Azzurre percepisce uno stipendio mensile che corrisponde a quello del grado di un carabiniere, un finanziere, un poliziotto o simili. Il compenso, in questo caso, si aggira tra 1800 e 2000 euro al mese.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, come già detto, Aldo Montano è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, i compensi risultano differenti a seconda della popolarità del concorrente. Entrando nei dettagli dovrebbero essere compresi tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A determinare il guadagno finale, quindi, è la permanenza.

Più settimane si trascorrono nella casa più spiata d’Italia, maggiore è il guadagno. Da non dimenticare, poi, il montepremi finale che si porta a casa il vincitore, per un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Aldo Montano.

Aldo Montano: Instagram

Aldo Montano è molto attivo anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti della sua vita, sia privata che professionale, con i suoi tantissimi follower.