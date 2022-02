Quanto guadagna un giocatore di curling? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il curling si rivela essere senz’ombra di dubbio uno sport che desta da sempre particolare interesse, soprattutto in occasione delle Olimpiadi invernali.

A partire dal calcio, passando per il basket, fino ad arrivare ai motori, sono davvero tanti gli sport che puntualmente attirano la nostra attenzione. Proprio in tale ambito non possiamo non annoverare i Giochi olimpici invernali che, come facilmente intuibile dal nome, si presentano come un evento sportivo in grado di raccogliere gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve.

Ebbene, tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il curling che nel corso degli ultimi anni ha registrato un interesse sempre crescente. Non stupisce, quindi, che siano in tanti a voler conoscere qualcosa in più su questo sport, come ad esempio quanto guadagna un giocatore di curling. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Curling, quanto guadagna un giocatore: tutto quello che c’è da sapere

Momento d’oro per l’Italia del curling, con Stefania Constantini e Amos Mosaner che hanno conquistato la finale nel doppio misto delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Un traguardo indubbiamente importante, quello raggiunto dalla coppia azzurra, che contribuisce ad aumentare ulteriormente l’interesse verso questo sport. Ad esempio sono in molti a chiedersi, ad esempio, quanto guadagna chi pratica questa disciplina.

Ebbene, come riportato da Money, bisogna sapere che i giocatori di curling non sono professionisti ma in alcuni casi, dopo un concorso pubblico, possono entrare in uno dei gruppi sportivi militari o delle forze di Polizia. Stefania Constantini, ad esempio, fa parte del gruppo delle Fiamme Oro, mentre Amos Mosaner dell’Aeronautica Militare. Ne consegue, pertanto, che entrambi percepiscono un normale stipendio da poliziotto o da militare.

A tal proposito, interesserà sapere che non si tratta di stipendi da capogiro, con gli atleti che percepiscono uno stipendio che riflette quello del ruolo ricoperto. Non vi sono infatti stipendi particolari previsti per gli atleti. In genere, pertanto, gli atleti che fanno parte delle forze armate, dell’aeronautica, della polizia e delle guardie di finanza percepiscono inizialmente uno stipendio pari a circa 1400 euro. Ovviamente con il progredire di carriera è possibile guadagnare di più, con stipendi che mediamente si aggirano tra 1800 e 2 mila euro al mese.

In caso di risultati positivi, inoltre, gli atleti dei vari sport, compresi ovviamente coloro che praticano curling, possono beneficiare di entrate aggiuntivi, derivanti ad esempio da sponsor o premi. Basti pensare che, sempre come riportato da Money, per i Giochi invernali di Pechino una medaglia d’oro vale 180 mila euro, quella d’argento 90 mila euro, mentre quella di bronzo 60 mila euro. È bene precisare che si tratta di premi lordi. Su tali importi, quindi, devono essere pagate le tasse, così come previsto dall’ordinamento vigente nel nostro Paese.