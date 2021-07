Campionessa italiana di nuoto, che concorre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco quanto guadagna la “Divina” Federica Pellegrini.

Soprannominata la “Divina”, Federica Pellegrini è una nuotatrice italiana, che concorre anche alle Olimpiadi d Tokyo 2020. Da giovane promessa a campionessa affermata, è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni e all’insegna del successo, così come dimostrano le innumerevoli medaglie vinte. Molto seguita anche sui social, non stupisce che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Federica Pellegrini: chi è, altezza, carriera

Nome: Federica Pellegrini

Altezza:177 cm

Peso: 66 kg

Data di nascita: 5 agosto 1988

Luogo di nascita: Mirano (Venezia)

Nata a Mirano il 5 agosto 1988, Federica Pellegrini è alta 177 cm, pesa 66 kg ed è del segno zodiacale del Leone. Appassionata di nuoto fin da piccola, nel 2002, a soli 14 anni, ha partecipato per la prima volta ai campionati italiani assoluti, aggiudicandosi una medaglia di bronzo. Nel 2004 fa il suo debutto nella nazionale maggiore per passare nel 2006 sotto la guida dell’allora commissario tecnico della nazionale Alberto Castagnetti, trasferendosi al centro federale di Verona.

I due hanno collaborato sino alla morte dell’uomo nell’ottobre del 2009. Da quel momento si sono susseguiti una serie di cambi tecnici, fino ad arrivare a Matteo Giunta. Nel 2004 arriva la prima convocazione nella Nazionale Olimpica per Atene, dove conquista la sua prima medaglia olimpica, un argento. L’anno seguente partecipa ai Mondiali di Nuoto di Montreal, dove conquista un altro argento.

A Pechino nel 2008 conquista finalmente l’oro e infrange il record mondiale. Ai mondiali di Shangai 2011 conferma la doppietta su 200 e 400 stile. Nel 2012 torna alle Olimpiadi di Londra, dove non si aggiudica alcuna medaglia. Ai Mondiali di Nuoto di Gwangju del 2019 torna sul gradino più alto del podio, per poi prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove gareggia nei 200 stile libero.

Soprannominata la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, oltre ad essere una delle più forti e longeve in assoluto. In carriera ha preso parte a ben cinque rassegne olimpiche e ai campionati del mondo è anche l’atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni. Oltre a essere una delle nuotatrici più apprezzate e conosciute, dal 2019 è anche giudice a Italia’s Got Talent.

Federica Pellegrini: vita privata, ex, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Federica Pellegrini è stata sentimentalmente legata dal 2008 al 2011 a Luca Marin. Proprio quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Chi qualche anno fa ha rivelato: “In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti di famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo. Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio. Le ho fatto una scenata di gelosia, ma lei mi ha rassicurato“.

In seguito i due si sono lasciati, con la nuotatrice che ha iniziato una storia d’amore con un altro collega, ovvero Filippo Magnini. Una relazione che ha attirato più volte l’interesse della cronaca rosa, con la coppia che ha deciso si separarsi nel 2017. In seguito alla Pellegrini è stata attribuita una storia con il suo allenatore, Matteo Giunta, con i due che non hanno mai fornito conferme in merito. In merito al suo futuro, inoltre, la stessa nuotatrice, in un’intervista a Gente ha affermato: “Sogno una famiglia bella come la mia. Anche senza il nuoto, però, non avrei fatto figli prima dei trent’anni. Ora ci penso di più. Ma prima devo chiudere il cerchio della mia vita“.

Federica Pellegrini: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti dello sport, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Federica Pellegrini. Vista la lunga carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. A tal proposito, stando a quanto si evince da Money, sembra che, nell’ambito del nuoto, chi vince una medaglia d’oro alle Olimpiadi riceve in genere dal Coni 150 mila euro.

Importo che scende a 75 mila euro per un argento e 50 mila euro per il bronzo. Ma non solo, sembra che solo per lo sport Enel abbia portato a casa ben 300 mila euro. In base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, inoltre, la “Divina” guadagnerebbe ogni anno circa 2 milioni di euro annui solo grazie alle pubblicità.

Federica Pellegrini: Instagram

Particolarmente seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Federica Pellegrini condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale con i suoi tantissimi follower.