Giovane nuotatrice italiana, che concorre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco quanto guadagna Simona Quadarella.

Simona Quadarella è una nuotatrice italiana, che concorre anche alle Olimpiadi d Tokyo 2020. Da giovane promessa a campionessa, è riuscita a costruirsi nel giro di pochi anni una carriera ricca di soddisfazioni e all’insegna del successo. Molto seguita anche sui social, non stupisce che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Simona Quadarella: chi è, altezza, carriera

Nome: Simona Quadarella

Altezza: 172 cm

Peso: 57 kg

Data di nascita: 18 dicembre 1998

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 18 dicembre 1998, Simona Quadarella è alta 172 cm, pesa 57 kg ed è del segno zodiacale del Sagittario. Ha iniziato a tuffarsi in vasca fin dai primi mesi di vita, per poi entrare nel settore agonistico all’età di 8 anni. Raggiunta la maggiore età è entrata a far parte delle Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per poi lasciare tre anni dopo.

Nel 2017, a soli 19 anni, partecipa per la prima volta ai Campionati mondiali di nuoto di Budapest, aggiudicandosi il bronzo nei 1500 m stile libero. Lo stesso anno prende parte ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta in Danimarca, vincendo un altro bronzo negli 800 m stile libero. Dal 2018 al 2020 ha vinto ben 3 medaglie d’oro ai Campionati Europei di nuoto di Glasgow, nei 800 m stile libero, 1500 m stile libero e 400 m stile libero.

Ha concluso il 2018 con la medaglia d’argento conquistata ai Campionati Mondiali di nuoto in vasca corta in Cina. L’anno seguente ha vinto la medaglia d’oro, nei 1500 m stile libero, ai Campionati del Mondo di Gwangju, e la medaglia d’argento negli 800 m.

Ma non solo, a maggio del 2021 la giovane campionessa azzurra partecipa agli Europei di Budapest, dove si aggiudica tre medaglie d’oro nei 400 m stile libero; 800 m stile libero e

1500 m stile libero. A questi bisogna aggiungere il bronzo per i 4×200 m stile libero. Se tutto questo non bastasse, Simona Quadarella è una delle atlete italiane che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove gareggia nei 400, 800 e 1500 m stile libero.

Simona Quadarella: vita privata, fidanzato, figli

Della vita privata di Simona Quadarella si sa davvero ben poco. È sentimentalmente legata a Alessandro Fusco, nuotatore specializzato nei 200 m rana. I due hanno condiviso sui social alcuni scatti di coppia in cui si mostrano felici e innamorati.

A proposito della loro storia d’amore, inoltre, la stessa Quadarella, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “È un bel momento essere felici, un grande segnale che mi serve a staccare dal nuoto, e lui mi dà la carica perché vive i problemi del nuotatore“.

Simona Quadarella: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti dello sport, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Simona Quadarella. A tal proposito ricordiamo che ne dicembre del 2016 è entrata a far parte delle Fiamme Rosse del Corpo dei Vigili del Fuoco, salvo poi decidere nel 2019 di lasciare.

In passato, quindi, la campionessa di nuovo ha percepito uno stipendio come quello dei Vigili del Fuoco di pari grado. In una prima fase, pertanto, il suo compenso è stato pari a circa 1.400 euro al mese. A questa cifra bisogna poi aggiungere quanto guadagnato grazie ai risultati raggiunti nelle varie gare. L’argento ai Mondiali in vasca corta del 2018, ad esempio, vale circa 6 mila dollari. Ogni oro all’Europeo del 2018, invece, vale ben 2.500 dollari.

Simona Quadarella: Instagram

Particolarmente seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Simona Quadarella condivide spesso scatti della sua vita professionale, ma anche privata, con i suoi tantissimi follower.