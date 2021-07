Ex portiere del Milan, campione d’Europa con la maglia della Nazionale Italiana, ecco quanto guadagna Gianluigi Donnarumma. Si tratta di cifre da capogiro.

Campione d’Europa con la maglia della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma è uno dei portieri più apprezzati e conosciuti. A soli 22 anni è riuscito a costruire una carriera ricca di soddisfazioni. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Gianluigi Donnarumma: chi è, altezza, carriera

Nome: Gianluigi Donnarumma

Altezza: 196 cm

Peso: 92 kg

Data di nascita: 25 febbraio 1999

Luogo di nascita: Castellammare di Stabia (Napoli)

Nato a Castellammare di Stabia il 25 febbraio 1999, Gianluigi Donnarumma è alto 196 cm, pesa circa 92 kg ed è del segno zodiacale dei Pesci. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Club Napoli nella sua città natia, nel 2013 è stato prelevato dal Milan per una cifra pari a 250 mila euro. Nel vivaio rossonero dal 2013 al 2015, ha giocato dapprima dai nei Giovanissimi, poi negli Allievi e infine nei Primavera.

La stagione 2014-2015 viene aggregato alla prima squadra, per poi firmare, appena compiuti 16 anni, il primo contratto da professionista con il Milan. Inizia quindi la stagione 2015-2016 in qualità di terzo portiere, arrivando ad esordire in Serie A a soli 16 anni e 8 mesi. Il 31 gennaio 2016 gioca nel derby di Milano vinto dai rossoneri per 3-0, con Donnarumma che diventa il più giovane titolare di sempre della stracittadina.

Il 23 dicembre 2016 vince la Supercoppa italiana, mentre il 27 luglio 2017 fa il suo esordio nelle coppe confederali, nel corso del match di andata del terzo turno preliminare di Europa League vinta sul campo del Craiova. Ha raggiunto quota 200 gare ufficiali con il Milan il 21 luglio 2020, durante la partita di campionato vinta 2-1 contro il Sassuolo. Ma non solo, al termine della stagione in questione viene inserito nella squadra dell’anno AIC.

La stagione 2020-2021 vede il Milan piazzarsi al secondo posto in campionato, con Donnarumma che ottiene il riconoscimento di miglior portiere dell’annata da parte della Lega Serie A. Al termine della stagione il difensore decide di non rinnovare con il Milan, finendo così per svincolarsi.

Nei prossimi giorni, pertanto, si attende l’annuncio ufficiale del suo approdo al Paris Saint Germain. Domenica 11 luglio 2021 vince gli Europei con la maglia della Nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini, e viene nominato miglior giocatore di Euro 2020.

Gianluigi Donnarumma: vita privata, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Gianluigi Donnarumma è sentimentalmente legato dal 2016 a Alessia Elefante. Particolarmente riservata, di lei si sa davvero ben poco. È noto solo che è una studentessa universitaria nata il 25 maggio 1997 sempre a Castellammare di Stabia. Nonostante la giovane età convivono ormai da un po’ di tempo, con Alessia Elefante che ha un profilo Instagram privato per motivi di privacy.

È possibile comunque vederla assieme al suo fidanzato, grazie ad alcuni scatti pubblicati dallo stesso Gianluigi Donnarumma su Instagram. A proposito della sua fidanzata lo stesso portiere, a Topolino Magazine, parlando del primo bacio ha rivelato: “Il giorno dopo Sassuolo-Milan. Quella partita non andò bene, ma la sera dopo uscimmo a cena e scappò un bacio“.

Gianluigi Donnarumma: quanto guadagna e patrimonio

Per quanto riguarda i guadagni, trattandosi di un calciatore di altissimo livello, è facile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro. A tal proposito ricordiamo che a partire dal 2017 ha iniziato a guadagnare, con la maglia del Milan, ben 6 milioni di euro netti l’anno.

Nell’estate del 2021, però, ha deciso di dire addio al club rossonero, per accettare un contratto da capogiro con il PSG. Qui, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che guadagnerà 12 milioni di euro netti l’anno per cinque stagioni, 10 fissi più 2 legati ai bonus.

Gianluigi Donnarumma: Instagram

Tra i calciatori più conosciuti e apprezzati, Gianluigi Donnarumma è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.