Attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana, ecco quanto guadagna il calciatore Ciro Immobile. Si tratta di cifre da capogiro.

Calciatore della Lazio e della Nazionale Italiana, Ciro Immobile è uno degli attaccanti più apprezzati e conosciuti. A soli 31 anni è riuscito a costruire una carriera all’insegna del successo. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ciro Immobile: chi è, altezza, carriera

Nome: Ciro Immobile

Altezza: 185 cm

Peso: 78 kg

Data di nascita: 20 febbraio 1990

Luogo di nascita: Torre Annunziata (NA)

Nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990, Ciro Immobile è alto 185, pesa 78 kg ed è del segno zodiacale dei Pesci. Cresciuto tra le giovanili della Salernitana e Sorrento, in seguito la Juve decide di acquistare il suo cartellino. Proprio con le giovanili della Juventus vince la Coppa Viareggio. Il club bianconero lo manda poi in prestito in altre squadre per farlo crescere, tra cui Siena e Grosseto.

Gioca anche nel Genoa, riuscendo a farsi notare, in particolar modo, tra le file di Pescara e Torino, vincendo con quest’ultime due i titoli di capocannoniere, rispettivamente in Serie B e in Serie A. Ma non solo, l’attaccante ha vissuto importanti esperienze internazionali, giocando nel Borussia Dortmund e nel Siviglia. Il 27 luglio 2016 il Siviglia comunica di aver ceduto il calciatore, a titolo definitivo, alla Lazio, squadra dove milita tutt’oggi.

Proprio alla Lazio riesce a registrare numeri incredibili, trionfando nella classifica marcatori della Serie A, 2017-2018 e 2019-2020, per poi vincere il titolo di capocannoniere della UEFA Europa League, nel corso della stagione 2017-2018. Sempre con la Lazio, inoltre, ha vinto sia la Coppa Italia che la Supercoppa Italiana. Nel 2021, inoltre, è stato convocato da Mancini per partecipare agli Europei, quest’ultimi, ricordiamo, posticipati di un anno a causa del Covid.

LEGGI ANCHE >>> Alvaro Morata, quanto guadagna l’attaccante della Juventus: patrimonio e stipendio

Ciro Immobile: vita privata, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Ciro Immobile è convolato a nozze nel 2014 con Jessica Melena, con una cerimonia celebrata presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, in provincia di Chieti. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli: Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019.

A proposito della loro relazione, lo stesso calciatore, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha dichiarato: “Un mese dopo il fidanzamento, l’ho lasciata perché volevo capire se fosse davvero quella giusta. Sa, non ero mai stato seriamente con una ragazza. Dopo una settimana mi è stato chiaro che sì, era lei“.

Ciro Immobile: quanto guadagna e patrimonio

Per quanto riguarda i guadagni, trattandosi di un calciatore di Serie A è facile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro. A tal proposito ricordiamo che nell’agosto del 2020 ha rinnovato con la Lazio, con un contratto che scadrà nel 2025. Il rinnovo permette all’attaccante classe 1990 di incassare 4 milioni di euro netti a stagione, circa 7,4 milioni di euro lordi. Un importante salto in avanti per il giocatore, dato che con il precedente contratto guadagnava 2,5 milioni di euro netti a stagione, ovvero 4,63 milioni lordi.

A propositi di soldi, inoltre, alla domanda se è vero che i calciatori amino fare la bella vita, lo stesso Immobile, in un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Vero. Amo le macchine: sono passato dalla Porsche all’Audi, dalla Ferrari alla Lamborghini che ho adesso. Nella prossima vita potrei darmi alla Formula 1“.

LEGGI ANCHE >>> Massimiliano Allegri, quanto guadagna uno degli allenatori più vincenti della Juventus

Ciro Immobile: Instagram e Facebook

Tra i calciatori più conosciuti e apprezzati, Ciro Immobile è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.