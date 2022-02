Dormire con il telefono in carica sul comodino è ormai una prassi per molte persone. Purtroppo però questa pratica comporta diversi rischi per la salute

Spesso lo si fa per timore che qualcuno possa chiamarci nel cuore della notte per qualche urgenza. Gli studi a tal proposito mostrano l’incidenza negativa di questa insana abitudine.

Il telefono è un oggetto divenuto indispensabile nella società moderna. Grazie ad esso si possono compiere le più svariate attività quotidiane, ragion per cui in molti hanno un vero e proprio rapporto di dipendenza con questo strumento.

Addirittura anche di notte in qualche modo è presente nelle nostre vite. Sono infatti piuttosto rari i casi di persone che quando vanno a dormire lo spengono o lo mettono da parte.

Cellulare, caricare senza caricabatteria è possibile: il trucco che non ti aspetti

Dormire con il telefono in carica: cosa può comportare nel lungo periodo

Una prassi piuttosto diffusa è quella di metterlo in carica sul comodino accanto al letto, rigorosamente acceso. Nulla di più deleterio e sbagliato per la propria salute. In passato diversi lavori di ricerca hanno appurato che l’utilizzo dello smartphone durante le ore notturne può comportare il peggioramento di disturbi come l’insonnia.

Ancor più dettagliato lo studio condotto dall’Università di Granada (pubblicato sul Journal of Pineal Research) secondo cui caricare il telefono in carica da letto in diversi casi ha degli effetti sul metabolismo. Infatti, la luce artificiale prodotta dal dispositivo mobile, va a compromettere la produzione di ormoni come la melatonina che regolano il ritmo del sonno.

A disturbare la produzione di melatonina è anche la diffusione delle radiazioni elettromagnetiche generate quando il telefono è in carica. La logica conseguenza è un peggioramento della qualità del sonno.

Very Mobile rilancia e vince: l’offerta che lascia di sasso la concorrenza

Il protrarsi di questa situazione nel lungo periodo può arrivare a sfociare in uno squilibrio del metabolismo e nell’insorgere di patologie non propriamente semplici da gestire come il diabete e l’obesità.

Al contrario un ambiente totalmente buio e con radiazioni elettromagnetiche al minimo favorisce la formazione del sopracitato ormone. Quindi, il consiglio è quello di spegnere il cellulare quando si va al letto e tenerlo a debita distanza.