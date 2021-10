Caricare il proprio cellulare senza caricabatteria è possibile grazie ad un trucco che non ti aspetti. Ecco cosa c’è da sapere.

Il Covid ha portato a cambiare molte nostre abitudini, contribuendo a far registrare un aumento sempre più massiccio dell’utilizzo dei vari strumenti tecnologici quali pc e smartphone. Grazie a quest’ultimi, infatti, abbiamo la possibilità di comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti, anche se fisicamente distanti da noi.

Vari i servizi a nostra disposizione, come mail o social network, che finiscono inevitabilmente per avere un impatto sulla batteria. Sempre più spesso, in effetti, i cellulari, anche quelli di nuova generazione, tendono a scaricarsi più velocemente. Proprio per questo motivo interesserà sapere che esiste un trucco che permette di caricare il proprio cellulare senza caricabatteria. Ecco cosa c’è da sapere.

Cellulare, caricare senza caricabatteria è possibile: alcuni consigli utili

Ormai quasi tutti hanno almeno un dispositivo tecnologico in proprio possesso, tanto da rischiare, in alcuni casi, di dover fare i conti con una situazione di dipendenza da smartphone. Proprio per questo motivo interesserà a molti sapere che è possibile caricare il proprio dispositivo mobile in modo facile e veloce anche senza caricabatteria.

Ma come fare? Ebbene, innanzitutto se il caricabatteria non funziona più ma il cavo è integro e funzionante, allora è possibile attaccare quest’ultimo in tantissimi altri posti. Ne sono un chiaro esempio le porte USB del proprio computer, ma anche della console per giochi o della propria televisione.

Se invece non si vuole o non si può più utilizzare il cavo, allora è possibile acquistare una custodia provvista di batteria incorporata che garantisce una carica lunghissima al cellulare. La batteria incorporata può garantire una riserva di carica pari a quasi il 125% della batteria, con alcuni modelli che presentano anche la funzione stand by per poter scegliere quando avviare il dispositivo.

In commercio sono disponibile custodie con batteria incorporata per tutti i tipi di telefono, con prezzi che oscillano dai 20 euro fino a superare i 100 euro. Una soluzione facile e veloce per caricare il proprio smartphone anche senza caricabatteria.