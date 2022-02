Ritiro prodotto Ikea in seguito al ritrovamento al suo interno di un materiale dannoso per la salute umana. Di quale alimento si tratta e perché è stato preso il provvedimento

La nota catena di arredamento scandinava, produce anche delle specialità tipiche svedesi, che però stavolta hanno lasciato in dote una serie di problemi.

Il colosso svedese di arredamento, produttore anche di alcune specialità del paese scandinavo, questa volta è al centro delle scene per un episodio non positivo.

Nonostante i suoi progetti all’avanguardia e all’attenzione posta sia al lavoratore che al consumatore, Ikea ha ritirato dal commercio un lotto delle famosissime polpette vegetali surgelate. A divulgare la notizia è stato l’azienda stessa attraverso il proprio sito, per poi essere ripresa e riportata da diversi quotidiani nazionali.

Ritiro prodotto Ikea: cosa è stato rivenuto all’interno

Qual è stata la ragione del ritiro del prodotto dal mercato? Come comunica l’azienda stessa, il rischio consiste nella possibile presenza di pezzi di plastica nel prodotto. A divulgare l’accaduto è stato anche il ministero della Salute.

Il lotto interessato di polpette surgelate Huvudroll è quello da un kg, con scadenza alla data del 26/10/2022. Purtroppo, come hanno ammesso dal colosso dei mobili, questo lotto è stato contaminato da pezzi di plastica derivati da una linea di produzione rotta.

La sicurezza è sempre stata un punto di forza dell’azienda, per cui Ikea raccomanda ai suoi clienti che hanno acquistato le polpette di controllare il lotto di appartenenza e, qualora fosse quello interessato, di restituire la confezione in qualsiasi punto vendita. Il rimborso totale avviene nell’immediato, non c’è bisogno nemmeno dello scontrino fiscale o della prova di acquisto.

Per accertarsi che il prodotto con denominazione di vendita “Huvudroll” sia quello incriminato, è possibile anche consultare il numero dell’articolo che è il 704.877.95. L’azienda sta reagendo a questa vicenda con molta attenzione e scrupolosità, per cui per ogni dubbio invita anche i suoi consumatori a contattare il servizio clienti Ikea al numero verde 800 924646.