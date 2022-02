Scopriamo i prezzi dei Menù San Valentino dei ristoranti in cui cucinano gli chef stellati più noti ed importanti nel Bel Paese

Da Cannavacciuolo a Cracco passando per Natale Giunta e Bartolini, ecco quanto costa mangiare nei loro locali nel giorno della Festa degli Innamorati.

San Valentino è ormai a tutti gli effetti l’ennesima giornata all’insegna del consumismo. Tra regali sfarzosi, viaggi e cene, sono sempre di più le coppie che fremono per l’arrivo di questa data, sperando di sorprendere il proprio partner nella serata dell’amore.

Ciò che proprio non può mancare è di sicuro una cena sorprendente. Che sia a casa o nei ristoranti a far da cornice è sempre il romanticismo, accompagnato da promesse e aspettative per il futuro.

Per chi decide di trascorrere la serata del 14 febbraio al ristorante ha davvero l’imbarazzo della scelta. Ormai da anni in tutte le città i locali si organizzano con dei menù ad hoc, talvolta rivisitando delle portate classiche con ingredienti segreti e, perchè no, anche afrodisiaci.

Menù San Valentino chef stellati: ecco quanto costano

A far la differenza, sia di stile ma soprattutto economica, è di per certo una cena stellata. In Italia, tra gli chef che propongono questi menù spiccano Natale Giunta, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo ed Enrico Bartolini.

Scontato è ammettere che ognuno di loro propone delle prelibatezze davvero uniche, che però sono accompagnate da cifre non alla portata di tutti. Da Natale Giunta, il costo si aggira intorno agli 80 euro a persona e comprende anche vino e acqua.

A Milano, invece, al suo Cafè Cracco, chef Cracco ha ideato un menù che prevede anche alcune degustazioni di vino al calice, per un totale di 340 euro a coppia. Anche la proposta di Cannavacciulo al Cafe & Bistrot di Novara non è da meno: 280 euro a coppia, con solo acqua e caffè nel prezzo. I vini ed altri alcolici hanno dunque un costo a parte.

Enrico Bartolini invece, al passo con il periodo di autosorveglianze e quarantene, ha pensato ad una box di San Valentino in edizione limitata, per un valore di 390 euro. Si tratta sempre di una cena per due, da 5 portate più una bottiglia di Krug Grande Cuvée 168ème Edition. La box è ordinabile a Milano e sul sito dello chef.